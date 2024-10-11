Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Thiết kế brochure, catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phục vụ các chương trình truyền thông và sale promotion, truyền thông nội bộ...
2. Chỉnh sửa hình ảnh; hiệu chỉnh hình ảnh truyền thông; thiết kế banner quảng cáo/ background, standee cho website/event...
3. Nắm rõ các thông số/chi tiết để làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất in ấn; đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh.
4. Hỗ trợ các bộ phận khác (PR/ Digital/ In-outdoor/ Media) dựng phim trong Khối thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm, Video clip vật phẩm liên quan.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật ứng dụng hoặc các chuyên ngành khác liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ họa, biết chụp ảnh và dàn dựng video ở mức cơ bản
- Thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế đồ họa của Adobe và Corel (Photoshop, IIIustrator, InDesign, CorelDRAW...).
- Khả năng lên ý tưởng tốt, tiếp thu công việc nhanh, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao
- Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 9 tr - 15 tr hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên
- Thưởng các ngày lễ tết và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Công ty. - BHXH, Thưởng& Nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép năm, chế độ thăm hỏi ốm đau – hiếu hỷ, quà tặng ngày Lễ - Tết... - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa năng lực của nhân viên. - Nhân viên được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính cần thiết phục vụ cho công việc và sẽ được đạo tạo, hướng dẫn các kiến thức chuyên môn hoặc chủ động đề xuất các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do Công ty chi trả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

