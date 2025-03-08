Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
- Hồ Chí Minh: 5B
- 5C Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Xây dựng chiến lược tuyển dụng và thu hút nhân tài: Phát triển chiến lược tuyển dụng, tổ chức các sự kiện và hoạt động tuyển dụng để thu hút ứng viên chất lượng cao.
- Quản lý quy trình tuyển dụng: Từ sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến quyết định tuyển dụng. Bạn sẽ là người kết nối giữa ứng viên và các phòng ban.
- Đào tạo và phát triển nhân viên: Xây dựng chương trình đào tạo onboard cho nhân viên mới và triển khai các khóa đào tạo phát triển kỹ năng cho nhân viên.
- Cải tiến quy trình: Đánh giá và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và đào tạo để luôn đạt hiệu quả cao nhất.
- Tạo dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: Tham gia vào các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh công ty để thu hút ứng viên tiềm năng.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa miễn phí
- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Pháp luật quy định
- Nghỉ lễ theo qui định, thử việc có phép năm, 12 ngày/năm
- Thưởng lễ tết/tiệc công ty/teambuilding
- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI