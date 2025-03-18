Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Ngọc Diệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế và quản lý hệ thống mạng/server của Group.

• Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền, điện thoại, hệ thống tổng đài, hệ thống camera trong Group

• Thực hiện cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch.

• Xử lý sự cố, cấu hình, quản trị hệ các cơ sở dữ liệu (cài đặt, sao lưu), đầu mối làm việc với các đối tác phần mềm.

• Quản lý, theo dõi, thực hiện việc cấp, sửa, dừng và hủy tài khoản các tài khoản theo yêu cầu.

• Quản lý hệ thống tài sản và các hệ thống khác liên quan tới CNTT.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.