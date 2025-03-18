Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Ngọc Diệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Tập Đoàn Ngọc Diệp
- Hà Nội: 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế và quản lý hệ thống mạng/server của Group.
• Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền, điện thoại, hệ thống tổng đài, hệ thống camera trong Group
• Thực hiện cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch.
• Xử lý sự cố, cấu hình, quản trị hệ các cơ sở dữ liệu (cài đặt, sao lưu), đầu mối làm việc với các đối tác phần mềm.
• Quản lý, theo dõi, thực hiện việc cấp, sửa, dừng và hủy tài khoản các tài khoản theo yêu cầu.
• Quản lý hệ thống tài sản và các hệ thống khác liên quan tới CNTT.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức hệ thống mạng LAN, quản trị hệ thống server Domain, camera, tổng đài
• Có hiểu biết về các phần mềm ERP, ưu tiên ERP Bravo
• Hiểu biết kiến thức về mạng máy tính và quản trị máy chủ cơ bản
• Có khả năng xử lý công việc độc lập.
• Nam 25-30 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
Tại Tập Đoàn Ngọc Diệp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Ngọc Diệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
