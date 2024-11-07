Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển Hộ kinh, Đại lý.

Chăm sóc và duy trì Hộ kinh doanh, Đại lý.

Lan tỏa, tạo động lực, khuyến khích NBNV VCC bán hàng tăng.

Đào tạo kiến thức sản phẩm, chính sách, cách thức triển khai bán hàng và các hoạt động VCC hỗ trợ HKD, CBNV bán hàng.

Đào tạo, hướng dẫn kỹ năng phát triển HKD cho lực lượng kinh doanh cấp Trung tâm quận/huyện

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh , kinh tế hoặc tương đương

Chuyên môn về các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, quản trị kinh doanh.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển kênh Hộ kinh doanh (ưu tiên trong ngành hàng công nghiệp, tiêu dùng nhanh).

Có kinh nghiệm trong quản lý bán hàng và liên quan tới sản phẩm Tổng Công ty triển khai.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương. Tuổi không quá 32

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 20tr/tháng

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng với các nhân viên có năng lực và tận tụy với công việc;

Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật;

Đóng BHYT, BHXH theo quy định PL.

Du lịch trong và ngoài nước 01 lần/năm

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm

Phụ cấp theo quy định của công ty.

Địa điểm: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà Bắc Hà, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

