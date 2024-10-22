Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
- Hồ Chí Minh: 231 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Lên ý tưởng và triển khai các kế hoạch nội dung Marketing, truyền thông cho các kênh online và offline của Công ty, bao gồm Website, Social Media,...
Viết bài, biên tập nội dung, xử lý hình ảnh cho ác truyển thông của Công ty, đảm bảo nội dung sáng tạo hấp dẫn phù hợp đối tượng khách hàng và mục tiêu Marketing Công ty hướng đến.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các nội dung Marketing, truyền thông và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social
Thu thập, phân tích số liệu và insights của các người dùng trên mạng xã hội để có tối ưu hợp lý
Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên
Lên ý tưởng và triển khai các kế hoạch nội dung Marketing, truyền thông cho các kênh online và offline của Công ty, bao gồm Website, Social Media,...
Viết bài, biên tập nội dung, xử lý hình ảnh cho ác truyển thông của Công ty, đảm bảo nội dung sáng tạo hấp dẫn phù hợp đối tượng khách hàng và mục tiêu Marketing Công ty hướng đến.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các nội dung Marketing, truyền thông và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social
Thu thập, phân tích số liệu và insights của các người dùng trên mạng xã hội để có tối ưu hợp lý
Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành về Báo chí, Truyền thông, Marketing,. Hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo nội dung
Kỹ năng đàm phán tốt
Chịu được áp lực
Giao tiếp tốt
Quản lý thời gian tốt, xây dựng khoa học
Tinh thần trách nhiệm cao
Trung thực, nhiệt tình,...
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 6.000.000 - 10.000.000
Tham gia BH sau thời gian thử việc
Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.
Tham gia Team Building Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI