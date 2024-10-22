Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 231 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Lên ý tưởng và triển khai các kế hoạch nội dung Marketing, truyền thông cho các kênh online và offline của Công ty, bao gồm Website, Social Media,... Viết bài, biên tập nội dung, xử lý hình ảnh cho ác truyển thông của Công ty, đảm bảo nội dung sáng tạo hấp dẫn phù hợp đối tượng khách hàng và mục tiêu Marketing Công ty hướng đến. Theo dõi và phân tích hiệu quả của các nội dung Marketing, truyền thông và đề xuất các giải pháp cải thiện. Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social Thu thập, phân tích số liệu và insights của các người dùng trên mạng xã hội để có tối ưu hợp lý Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành về Báo chí, Truyền thông, Marketing,. Hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo nội dung Kỹ năng đàm phán tốt Chịu được áp lực Giao tiếp tốt Quản lý thời gian tốt, xây dựng khoa học Tinh thần trách nhiệm cao Trung thực, nhiệt tình,...
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 6.000.000 - 10.000.000 Tham gia BH sau thời gian thử việc Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể. Tham gia Team Building Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231 Tây Thạnh,Tây Thạnh, Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

