Tuyển Content Marketing Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
- Hà Nội: Tòa The Pride, La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Sáng tạo chuỗi nội dung dẫn dắt khách hàng, thu hút người dùng trên các nền tảng Facebook, GG, TikTok, Website... để bán hàng
- Làm nội dung bao gồm:
+ Nội dung liên quan đến chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm: lập kế hoạch truyền thông, định hướng nội dung theo Brand Guidline, nội dung, áp phích và video truyền thông
+ Tổng hợp ý tưởng của các thành viên trong team, lựa chọn ý tưởng hợp lý nhất để triển khai kế hoạch truyền thông
+ Kết hợp với bộ phận Contents Marketing để triển khai ý tưởng, kế hoạch
+ Nội dung về các buổi đào tạo sản phẩm, thị trường kinh doanh
+ Tham gia, lên kế hoạch và triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông
- Phối hợp cùng với phòng Media tổng triển khai chiến dịch của Công ty
- Thực hiện các công việc khác mà Giám đốc, Lãnh đạo chỉ đạo
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiếu 6 tháng kinh nghiệm viết content (có kinh nghiệm về mỹ phẩm/tpcn là lợi thế)
- Thao tác máy tính nhanh
- Kĩ năng xây dựng ý tưởng
- Kĩ năng làm việc nhóm
- Chăm chỉ, kiên trì Ham học hỏi, cầu tiến
- Có laptop cá nhân
Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
- Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu
- Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI