Tuyển Content Marketing Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Pride, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sáng tạo chuỗi nội dung dẫn dắt khách hàng, thu hút người dùng trên các nền tảng Facebook, GG, TikTok, Website... để bán hàng
- Làm nội dung bao gồm:
+ Nội dung liên quan đến chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm: lập kế hoạch truyền thông, định hướng nội dung theo Brand Guidline, nội dung, áp phích và video truyền thông
+ Tổng hợp ý tưởng của các thành viên trong team, lựa chọn ý tưởng hợp lý nhất để triển khai kế hoạch truyền thông
+ Kết hợp với bộ phận Contents Marketing để triển khai ý tưởng, kế hoạch
+ Nội dung về các buổi đào tạo sản phẩm, thị trường kinh doanh
+ Tham gia, lên kế hoạch và triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông
- Phối hợp cùng với phòng Media tổng triển khai chiến dịch của Công ty
- Thực hiện các công việc khác mà Giám đốc, Lãnh đạo chỉ đạo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH hoặc đang trong thời gian chờ bằng
- Có tối thiếu 6 tháng kinh nghiệm viết content (có kinh nghiệm về mỹ phẩm/tpcn là lợi thế)
- Thao tác máy tính nhanh
- Kĩ năng xây dựng ý tưởng
- Kĩ năng làm việc nhóm
- Chăm chỉ, kiên trì Ham học hỏi, cầu tiến
- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8M – 18M (Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 + Thưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh)
- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
- Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu
- Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 56-57 Đường 23 Khu Đô Thị TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

