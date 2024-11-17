Tuyển Content Marketing Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Pride, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sáng tạo chuỗi nội dung dẫn dắt khách hàng, thu hút người dùng trên các nền tảng Facebook, GG, TikTok, Website... để bán hàng

- Làm nội dung bao gồm:

+ Nội dung liên quan đến chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm: lập kế hoạch truyền thông, định hướng nội dung theo Brand Guidline, nội dung, áp phích và video truyền thông

+ Tổng hợp ý tưởng của các thành viên trong team, lựa chọn ý tưởng hợp lý nhất để triển khai kế hoạch truyền thông

+ Kết hợp với bộ phận Contents Marketing để triển khai ý tưởng, kế hoạch

+ Nội dung về các buổi đào tạo sản phẩm, thị trường kinh doanh

+ Tham gia, lên kế hoạch và triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông

- Phối hợp cùng với phòng Media tổng triển khai chiến dịch của Công ty

- Thực hiện các công việc khác mà Giám đốc, Lãnh đạo chỉ đạo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH hoặc đang trong thời gian chờ bằng

- Có tối thiếu 6 tháng kinh nghiệm viết content (có kinh nghiệm về mỹ phẩm/tpcn là lợi thế)

- Thao tác máy tính nhanh

- Kĩ năng xây dựng ý tưởng

- Kĩ năng làm việc nhóm

- Chăm chỉ, kiên trì Ham học hỏi, cầu tiến

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8M – 18M (Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 + Thưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh)

- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

- Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu

- Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin