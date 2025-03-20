Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa CT2&3,KĐT Dream Town, Coma 6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung:

Nghiên cứu và xác định các đối tượng khách hàng mục tiêu, nhu cầu và hành vi của họ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Xây dựng và triển khai chiến lược nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (website, blog, mạng xã hội, email marketing, v.v.).

Lập kế hoạch nội dung cho các chiến dịch quảng cáo và các chương trình marketing theo từng giai đoạn.

Sản xuất và quản lý nội dung:

Viết bài blog, bài viết chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật, mô tả sản phẩm và các tài liệu marketing khác liên quan đến vật liệu xây dựng.

Sáng tạo nội dung hình ảnh, video và infographics phù hợp để truyền tải thông điệp và nâng cao hiệu quả chiến dịch.

Cập nhật nội dung website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác của công ty, đảm bảo nội dung luôn mới mẻ và phù hợp với xu hướng ngành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm content marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hoặc ngành công nghiệp tương tự.

Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng tạo ra nội dung dễ hiểu, hấp dẫn và đúng trọng tâm.

Hiểu biết về SEO và các công cụ phân tích, tối ưu hóa website.

Kỹ năng sử dụng các công cụ tạo nội dung (Photoshop, Canva, Video Editing, v.v.) là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương vị trí: từ 10-15tr/tháng tuỳ năng lực.

Thưởng lễ, tết, nghỉ mát hàng năm + các chế độ phúc lợi khác.

BHXH theo quy định.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, nghỉ mát hàng năm…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.