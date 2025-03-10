Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH SIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 229 - 15 Triệu

Mức lương 229 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11/26 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 229 - 15 Triệu

Team mình SIA MEDIA đang Tìm kiếm các bạn có định hướng phát triển về:

Chiến lược phát triển & vận hành của TMDT bao gồm ECOM (Tiktok Shop, Shopee, Lazada) + Các kênh Social

Social Ecom: bán hàng thông qua xây dựng câu chuyện kết hợp bán hàng qua các hoạt động Video, Livestream, KOC/KOLs,…

Mục tiêu phát triển cùng Brand → lên vị trí Brand Manager (Đồng hành với Brand mảng triển khai Online → Digital MKT).

Quản lý sản xuất nội dung trên các kênh của brand → Lên kế hoạch truyền thông & sản xuất các Video bán hàng.

- 20% công việc:

• Quản lý các chương trình về giá sản phẩm, khuyến mãi đăng Ky trên TikTok Shop

• Report & báo cáo kết quả, hiệu suất theo các cột mốc về các hoạt động

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dân

- 80% công việc:

• Xây dựng kế hoạch nội dung (theo tuân/tháng) & sản xuất video kênh Tiktok cùng Team inhouse và Team Outsource.

• Lên ý tưởng biên tập nội dung, viết kịch bản sản phẩm/ ngách ngành hàng và các khách hàng của Brand.

• Thực hiển sản xuất Video & làm việc với Editors để đảm bảo hiệu suất.

• Quản lý chất lượng đội ngũ outsource sản xuất Video, chât lượng Livestream, làm việc với KOC/KOLs.

Với Mức Lương 229 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ Nữ. Độ tuổi : 23 - 35 tuổi.

• Có Laptop cá nhân

• Ưu tiên: Có kinh nghiệm về xây dựng kênh Brand, quản lý kènh TikTok

• Có tư duy tốt về video để sáng tạo nhiều ý tưởng mới.

Tại CÔNG TY TNHH SIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh: 10 - 15 triệu/ tháng => Lương cứng 9.000.000 - 12.000.000 +% Lương/ thưởng KPI + hiệu suat.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

• Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động Việt Nam

• Tham gia các hoạt động tập thẻ của công ty, thưởng lễ Tết,...

