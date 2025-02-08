Tuyển Content Writer Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

1. HỖ TRỢ KINH DOANH

Lên kế hoạch đi bài truyền thông về branding dự án, content bán hàng cho các sản phẩm dự án bất động sản trên các nền tảng Online: Website, Facebook, Youtube, Tiktok…

Thực hiện và triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng phù hợp với từng dự án và khách hàng mục tiêu.

Phối hợp cùng team Kinh doanh, team Design để tư vấn, định hướng và xây dựng thông điệp cho các ấn phẩm phục vụ bán hàng dựa trên USP có sẵn.

Phối hợp cùng team Digital để tư vấn, định hướng và xây dựng các thông điệp Digital Ads.

Phụ trách biên soạn nội dung cho các sự kiện nội bộ, làm việc với MC và các bộ phận chuyên môn để đảm bảo nội dung chính xác xuyên suốt sự kiện.

2. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Lên kế hoạch xây dựng và phát triển nội dung truyền thông thương hiệu doanh nghiệp.

Viết và biên tập bài PR, báo chí cho các sự kiện, làm nội dung cho các sự kiện Truyền thông – Marketing phục vụ truyền thông thương hiệu doanh nghiệp.

Nam/Nữ, 26- 32tuổi, tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên.

Tối thiểu 02năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Gửi CV kèm hồ sơ năng lực các dự án đã hoàn thành.

Viết tốt, ngắn gọn súc tích, có thểsáng tạo nội dung bằngtiếng Anhlà 1 lợi thế

Biết sử dụng các công nghệ AI như là công cụ để hỗ trợ công việc.

Khả năng đọc hiểu và cảm nhận dự án Bất động sản.

Sử dụng các công cụ Canva/PTS ở mức độ cơ bản.

Có kiến thức cơ bản về SEO, sử dụng Wordpress CSM để quản lý nội dung là một lợi thế.

Có kiến thức cơ bản, hiểu về các công cụ đo lường các chỉ số trên Fanpage, Website.

Chủ động cập nhật xu hướng, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh