Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN
Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 153, Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Đến 6 Triệu
Viết bài phân tích, bình luận về các trận đấu, cầu thủ, đội bóng.
Đưa tin tức mới nhất về bóng đá trong nước và quốc tế.
Viết bài dự đoán, nhận định trước trận đấu.
Xây dựng nội dung giải trí liên quan đến bóng đá như meme, video highlights, quiz,...
Đăng bài, cập nhật thông tin trên Facebook.
Tương tác với người hâm mộ, trả lời bình luận, tạo thảo luận sôi động.
Chạy chiến dịch content viral, tạo trend thu hút cộng đồng bóng đá.
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê bóng đá và có kiến thức sâu về bóng đá phủi và các giải đấu quốc tế.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng (hưởng 85% lương).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
