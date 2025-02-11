Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153, Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Viết bài phân tích, bình luận về các trận đấu, cầu thủ, đội bóng.

Đưa tin tức mới nhất về bóng đá trong nước và quốc tế.

Viết bài dự đoán, nhận định trước trận đấu.

Xây dựng nội dung giải trí liên quan đến bóng đá như meme, video highlights, quiz,...

Đăng bài, cập nhật thông tin trên Facebook.

Tương tác với người hâm mộ, trả lời bình luận, tạo thảo luận sôi động.

Chạy chiến dịch content viral, tạo trend thu hút cộng đồng bóng đá.

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê bóng đá và có kiến thức sâu về bóng đá phủi và các giải đấu quốc tế.

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo, và truyền tải nội dung.

Biết sử dụng Phần mềm Adobe Photoshop;

Có kinh nghiệm quản lý fanpage hoặc các nền tảng truyền thông là một lợi thế.

Thường xuyên theo dõi bóng đá;

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng (hưởng 85% lương).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có cơ hội tham gia các sự kiện bóng đá và mở rộng kết nối trong ngành.

Tham gia BHXH theo đúng quy định

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN

