Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/12/17 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và viết nội dung sáng tạo cho các kênh social media, website, và các chiến dịch quảng cáo.

Xây dựng nội dung phù hợp cho cả mảng giải trí và thương hiệu, đảm bảo đúng định hướng khách hàng.

Hợp tác với đội ngũ thiết kế và truyền thông để đảm bảo chất lượng nội dung tốt nhất.

Theo dõi xu hướng nội dung và cập nhật cách viết phù hợp với từng nền tảng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-2 năm kinh nghiệm viết nội dung trong ngành truyền thông, quảng cáo, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có khả năng viết sáng tạo, thu hút và đúng trọng tâm.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh.

Am hiểu các nền tảng social media và hành vi người dùng trên đó.

Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hiệu suất.

BHXH, BHYT đầy đủ.

Được đào tạo kỹ năng viết và cập nhật xu hướng nội dung mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin