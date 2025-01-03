Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng chiến lược Content Marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định nhu cầu của khách hàng mục tiêu để tạo ra nội dung phù hợp.

Viết các bài viết, bài đăng, kịch bản video, nội dung cho website, mạng xã hội, email marketing, blog, ấn phẩm truyền thông,...

Sử dụng các công cụ SEO để tối ưu hóa nội dung, tăng khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

Theo dõi hiệu quả của nội dung, phân tích dữ liệu, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung.

Tham gia các hoạt động brainstorming, thảo luận ý tưởng nội dung cùng team.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tạo nội dung cho các chiến dịch marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Marketing.

Nắm vững các kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung, copywriting.

Có kiến thức về SEO, tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ viết content như Canva, Google Docs, Grammarly,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.

Nắm vững các kỹ năng biên tập nội dung, đảm bảo tính chính xác, logic và hấp dẫn.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, deadline

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13,...

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tham gia các khóa học chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

