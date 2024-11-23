Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP
- Hà Nội: 12 LK4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nghiên cứu và phát triển nội dung chất lượng cao về các chủ đề liên quan đến dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học
Viết bài blog, bài đăng mạng xã hội, bản tin, tài liệu tiếp thị và các hình thức nội dung khác phù hợp với chiến lược content marketing của công ty
Tối ưu hóa nội dung cho SEO để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập website
Biên tập và chỉnh sửa nội dung do người khác tạo ra để đảm bảo chất lượng và nhất quán
Phối hợp với đội ngũ marketing để phát triển và thực hiện chiến lược nội dung hiệu quả
Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội của công ty
Tạo hình ảnh và đồ họa hấp dẫn để minh họa cho nội dung bằng Canva
Hỗ trợ các nhiệm vụ quản trị nội dung khác khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng viết sáng tạo và khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn, thông tin và thuyết phục
Hiểu biết cơ bản về ngành dược phẩm, y tế hoặc công nghệ sinh học là một lợi thế
Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa
Kỹ năng quản lý thời gian tốt và khả năng làm việc hiệu quả với nhiều dự án cùng lúc
Khả năng nghiên cứu và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
Chú ý đến chi tiết và có kỹ năng biên tập, chỉnh sửa tốt
Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và luôn thay đổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực và đóng góp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá định kỳ để điều chỉnh lương
Các hoạt động team building và sự kiện công ty thường xuyên
Thời gian làm việc linh hoạt và chế độ nghỉ phép hợp lý
Được trang bị đầy đủ công cụ và tài nguyên cần th
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
