Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Nghiên cứu và phát triển nội dung chất lượng cao về các chủ đề liên quan đến dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học

Viết bài blog, bài đăng mạng xã hội, bản tin, tài liệu tiếp thị và các hình thức nội dung khác phù hợp với chiến lược content marketing của công ty

Tối ưu hóa nội dung cho SEO để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập website

Biên tập và chỉnh sửa nội dung do người khác tạo ra để đảm bảo chất lượng và nhất quán

Phối hợp với đội ngũ marketing để phát triển và thực hiện chiến lược nội dung hiệu quả

Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội của công ty

Tạo hình ảnh và đồ họa hấp dẫn để minh họa cho nội dung bằng Canva

Hỗ trợ các nhiệm vụ quản trị nội dung khác khi cần thiết

Có kiến thức nền tảng về content marketing, SEO và các chiến lược marketing kỹ thuật số

Kỹ năng viết sáng tạo và khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn, thông tin và thuyết phục

Hiểu biết cơ bản về ngành dược phẩm, y tế hoặc công nghệ sinh học là một lợi thế

Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa

Kỹ năng quản lý thời gian tốt và khả năng làm việc hiệu quả với nhiều dự án cùng lúc

Khả năng nghiên cứu và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

Chú ý đến chi tiết và có kỹ năng biên tập, chỉnh sửa tốt

Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và luôn thay đổi

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực content marketing và ngành dược phẩm/y tế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực và đóng góp

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá định kỳ để điều chỉnh lương

Các hoạt động team building và sự kiện công ty thường xuyên

Thời gian làm việc linh hoạt và chế độ nghỉ phép hợp lý

Được trang bị đầy đủ công cụ và tài nguyên cần th

