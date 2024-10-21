Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh thu, hiệu quả bán hàng của cửa hàng. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng. Chịu trách nhiệm về nhân sự, trang thiết bị, công cụ, hàng hóa, tiền bạc của cửa hàng. Lên kế hoạch bán hàng, hoạt động của cửa hàng hàng tuần, hàng tháng. Theo dõi, kiểm kê, order hàng hóa của cửa hàng. Sắp xếp lịch làm cho nhân viên hàng tuần, hàng tháng. Thực hiện tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá nhân viên hàng tháng. Theo sát tác phong, thái độ làm việc của nhân viên tại cửa hàng. Kiểm tra phiếu thu chi của cửa hàng và đề xuất thanh toán. Xử lý các phản hồi, thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng. Chịu trách nhiệm chính trong giao tiếp, trao đổi thông tin với các bộ phận khác, các đối tượng bên ngoài đến làm việc tại cửa hàng. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Chịu trách nhiệm về doanh thu, hiệu quả bán hàng của cửa hàng.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng.

Chịu trách nhiệm về nhân sự, trang thiết bị, công cụ, hàng hóa, tiền bạc của cửa hàng.

Lên kế hoạch bán hàng, hoạt động của cửa hàng hàng tuần, hàng tháng.

Theo dõi, kiểm kê, order hàng hóa của cửa hàng.

Sắp xếp lịch làm cho nhân viên hàng tuần, hàng tháng.

Thực hiện tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá nhân viên hàng tháng.

Theo sát tác phong, thái độ làm việc của nhân viên tại cửa hàng.

Kiểm tra phiếu thu chi của cửa hàng và đề xuất thanh toán.

Xử lý các phản hồi, thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng.

Chịu trách nhiệm chính trong giao tiếp, trao đổi thông tin với các bộ phận khác, các đối tượng bên ngoài đến làm việc tại cửa hàng.

Theo dõi, đánh giá, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Fnb hoặc đã làm trong ngành bánh). Khả năng phân tích tổng hợp, dự báo, lên kế hoạch theo xu hướng thị trường. Kỹ năng làm việc với các bộ phận có liên quan. Kỹ năng quản lý nhân sự. Kỹ năng xử lý tình huống tốt. Giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tiếng Anh giao tiếp. Thành thạo tin học văn phòng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Fnb hoặc đã làm trong ngành bánh).

Khả năng phân tích tổng hợp, dự báo, lên kế hoạch theo xu hướng thị trường.

Kỹ năng làm việc với các bộ phận có liên quan.

Kỹ năng quản lý nhân sự.

Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận tùy theo năng lực Phụ cấp cơm trưa Được hưởng các chế độ BHXH, thưởng lễ, tết, thưởng lương tháng 13 Được làm trong môi trường trẻ, năng động Được tham gia các hoạt động đoàn thể của Công ty: Teambuilding, thăm quan, du lịch... Ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty

Thu nhập thỏa thuận tùy theo năng lực

Phụ cấp cơm trưa

Được hưởng các chế độ BHXH, thưởng lễ, tết, thưởng lương tháng 13

Được làm trong môi trường trẻ, năng động

Được tham gia các hoạt động đoàn thể của Công ty: Teambuilding, thăm quan, du lịch...

Ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin