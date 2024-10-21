Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hoạt động bán hàng: Triển khai hoạt động bán hàng, đảm bảo tiến độ bán hàng của từng nhân sự, đề xuất những chương trình MKT, hợp tác liên kết tại địa phương đối với cửa hàng phụ trách, nắm rõ thông tin về thị trường và đối thủ quanh khu vực. Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng: tham gia vào tuyển dụng, đào tạo nhân sự tại cửa hàng, phân công công việc hợp lý, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, tạo động lực cho nhân viên. Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính: triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn tài sản, hàng hóa và các cơ sở vật chất tại cửa hàng, triển khai 5S tại cửa hàng Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng: Để xuất, thực hiện giải pháp trưng bày tại các cửa hàng phụ trách đúng theo QĐ trưng bày của công ty. Chăm sóc khách hàng: Phân tích data khách hàng của cửa hàng, trực tiếp tham gia/ hỗ trợ nhân viên tiếp và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đề xuất và tổ chức triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng riêng cho cửa hàng. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu. Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng 9h00 -18h00, Ca chiều 13h00-22h00 ( Tháng nghỉ 4 ngày)

Nam/ Nữ: Tuổi từ 25 – 35 Ngoại hình ưa nhìn Tối thiếu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý thời trang, điện máy, bán lẻ hệ thống chuỗi.... Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên Thành thạo Excel và phần mềm bán hàng Kỹ năng lập báo cáo kinh doanh Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.

Thu nhập hấp dẫn: 15 - 20 Triệu +++ K&G không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm (Training, coaching, OJT, e- learning...) Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala diner tại các khu nghỉ dưỡng 4 sao trở lên) Tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc

