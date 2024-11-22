Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải đáp các thắc mắc về đơn hàng và yêu cầu của khách hàng thông qua email, các tài khoản mạng xã hội

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giao hàng và dịch vụ sau bán hàng

Xử lý các trường hợp khiếu nại (nếu có), đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất

Theo dõi tình trạng đơn hàng để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đơn hàng và thanh toán

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Đức tốt (Ưu tiên trình độ tiếng Đức tương đương B2)

Kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt, khéo léo giải quyết khiếu nại của khách hàng

Có kỹ năng thuyết phục, xoa dịu khách hàng

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng đa nhiệm, quản lý thời gian và công việc

Có tư duy cầu tiến, ham học hỏi

Ưu tiên các ứng viên ở Hà Nội, có thể tới văn phòng training thời gian đầu

Tại CÔNG TY TNHH TIMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35,000 VNĐ/giờ

Được trực tiếp leader training on job các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc

Liên tục cập nhật các kiến thức mới để nâng cao trình độ bản thân và năng lực làm việc

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, luôn sẵn sàng tương tác hỗ trợ

Được tham gia các hoạt động teambuilding thường niên của công ty

Tham gia các buổi vui chơi, liên hoan các dịp lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMIND

