Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TIMIND
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH TIMIND

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TIMIND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải đáp các thắc mắc về đơn hàng và yêu cầu của khách hàng thông qua email, các tài khoản mạng xã hội
Hỗ trợ và tư vấn khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giao hàng và dịch vụ sau bán hàng
Xử lý các trường hợp khiếu nại (nếu có), đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất
Theo dõi tình trạng đơn hàng để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đơn hàng và thanh toán
Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Đức tốt (Ưu tiên trình độ tiếng Đức tương đương B2)
Kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt, khéo léo giải quyết khiếu nại của khách hàng
Có kỹ năng thuyết phục, xoa dịu khách hàng
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng đa nhiệm, quản lý thời gian và công việc
Có tư duy cầu tiến, ham học hỏi
Ưu tiên các ứng viên ở Hà Nội, có thể tới văn phòng training thời gian đầu

Tại CÔNG TY TNHH TIMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35,000 VNĐ/giờ
Được trực tiếp leader training on job các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc
Liên tục cập nhật các kiến thức mới để nâng cao trình độ bản thân và năng lực làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, luôn sẵn sàng tương tác hỗ trợ
Được tham gia các hoạt động teambuilding thường niên của công ty
Tham gia các buổi vui chơi, liên hoan các dịp lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIMIND

CÔNG TY TNHH TIMIND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Khu văn phòng, tòa VNT Tower, số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

