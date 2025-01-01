Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu nội bộ và các nguồn dữ liệu bên ngoài.
Làm sạch, chuẩn bị và biến đổi dữ liệu để phù hợp với các yêu cầu phân tích.
Đảm bảo dữ liệu được tổ chức và lưu trữ một cách hiệu quả và bảo mật.
Thực hiện các phân tích dữ liệu để rút ra thông tin và xu hướng quan trọng.
Tạo các báo cáo, dashboard trực quan sử dụng các công cụ như Tableau, Power BI để trình bày kết quả phân tích.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc hiểu và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.
Cung cấp dữ liệu và phân tích hỗ trợ cho các dự án AI/ML.
Làm việc cùng Kỹ sư AI/ML để tối ưu hóa các mô hình dựa trên dữ liệu phân tích.
Đảm bảo dữ liệu được sử dụng hiệu quả trong các mô hình AI/ML.
Nghiên cứu các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.
Đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu của Lab.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, hoặc các ngành liên quan.
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực AI/ML.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
Thành thạo SQL và các ngôn ngữ lập trình phân tích như Python, R.
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu như Tableau, Power BI.
Kỹ năng thống kê và phân tích dữ liệu mạnh mẽ.
Kiến thức về các phương pháp phân tích dữ liệu và mô hình hóa thống kê
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng làm việc nhóm tốt
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt
Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tận tâm, cầu thị có trách nhiệm, chủ động và tích cực trong công việc
Thái độ tốt, lắng nghe, phản hồi tích cực, đổi mới và phát triển.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng (thỏa thuận) + phụ cấp hàng tháng + thưởng dự án
Lương tháng 13.
Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực.
2. Chế độ phúc lợi:
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về sản phẩm, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

