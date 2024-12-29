Tuyển Data Analyst CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VNPT số 97 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu và phát triển Bigdata

Nghiên cứu, tối ưu và phát triển thuật toán trên các nền tảng công nghệ BigData như: Nghiên cứu các công cụ, nền tảng như Dataiku áp dụng cho việc phân tích dữ liệu.

2. Tìm hiểu dữ liệu (Data Understanding): Tìm hiểu ý nghĩa các trường dữ liệu hiện có để đưa làm đầu vào của bài toán; Thu thập, tổng hợp thêm các thuộc tính đặc trưng phục vụ cho đầu vào bài toán. Sử dụng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu để truy xuất và thao tác trên thông tin

Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): Loại bỏ phần tử ngoại lai, thêm các giá trị bị thiếu, sửa các giá trị bị sai trong dữ liệu, dữ liệu không đúng format (Date, String, Number, v.v)

Tích hợp dữ liệu (Data Integration): Dữ liệu từ nhiều nguồn do đó có thể bị trùng lặp dữ liệu.

Biến đổi dữ liệu (Data Transformation): Tổng hợp và biến đổi dữ liệu để đưa ra các thuộc tính mới.

Nghiên cứu và thực hiện phân tích mô tả (Descriptive Analysis); phân tích dự đoán (Predictive Analytics)

Trực quan hóa kết quả phân tích

3. Làm việc với đội ngũ quản lý để hiểu các yêu cầu kinh doanh. Làm cầu nối giữa đơn vị nghiệp vụ và đơn vị kỹ thuật để "translate" ngôn ngữ nghiệp vụ sang ngôn ngữ kỹ thuật.

4. Các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành CNTT, BigData, Khoa học máy tính,...

1 năm kinh nghiệm về phát triển hệ thống Bigdata hoặc phân tích dữ liệu

Có kiến thức về các công cụ lập trình như Python và Java.

Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA); hiểu biết về một hoặc nhiều công nghệ và nền tảng như : AI, Data Analytics, Data Warehouse

Kiến thức về trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)

Có kiến thức về xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic Search...) là lợi thế

Ưu tiên có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan tới Bigdata, Python, Java, CSDL, khoa học dữ liệu.

Tại CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 200 - 500 triệu/năm

Teambuilding, nghỉ mát hàng năm....

Phụ cấp điện thoại, Bảo hiểm XH, BHYT....

Phụ cấp ăn trưa 730.000đ/tháng

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ

Khám sức khỏe hàng năm

Đồng phục hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin