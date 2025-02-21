Tuyển Data Analyst IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

1. Thu thập và xử lý dữ liệu:

- Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh/ vận hành;

- Kiểm tra, tổ chức và xử lý dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, nhất quán.

2. Phân tích và dự báo:

- Xây dựng và tối ưu các mô hình phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ đánh giá, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chiến lược;

- Đề xuất các cải tiến dựa trên kết quả phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức;

- Xây dựng hệ thống báo cáo và trình bày kết quả: Tạo các báo cáo, truy vấn dữ liệu, tạo biểu đồ dashboard để trình bày kết quả của phân tích dữ liệu phục vụ quản lý

- Tư vấn, hướng dẫn, phối hợp với các phòng ban liên quan để khai thác, quy hoạch, quản lý dữ liệu phù hợp với quy định quản trị dữ liệu; xác định yêu cầu báo cáo và tiêu chí đánh giá dữ liệu.

3. Phát triển và cải tiến hệ thống:

- Tham gia phát triển, cải tiến các công cụ, hệ thống đo lường và quy trình phân tích dữ liệu;

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình chuẩn hóa về phân tích và xử lý dữ liệu.