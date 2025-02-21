Tuyển Data Analyst IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại IIG VIỆT NAM
- Hà Nội: 75 P. Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 1,200 USD
1. Thu thập và xử lý dữ liệu:
- Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh/ vận hành;
- Kiểm tra, tổ chức và xử lý dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, nhất quán.
2. Phân tích và dự báo:
- Xây dựng và tối ưu các mô hình phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ đánh giá, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chiến lược;
- Đề xuất các cải tiến dựa trên kết quả phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức;
- Xây dựng hệ thống báo cáo và trình bày kết quả: Tạo các báo cáo, truy vấn dữ liệu, tạo biểu đồ dashboard để trình bày kết quả của phân tích dữ liệu phục vụ quản lý
- Tư vấn, hướng dẫn, phối hợp với các phòng ban liên quan để khai thác, quy hoạch, quản lý dữ liệu phù hợp với quy định quản trị dữ liệu; xác định yêu cầu báo cáo và tiêu chí đánh giá dữ liệu.
3. Phát triển và cải tiến hệ thống:
- Tham gia phát triển, cải tiến các công cụ, hệ thống đo lường và quy trình phân tích dữ liệu;
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình chuẩn hóa về phân tích và xử lý dữ liệu.
Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại IIG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI