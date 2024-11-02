Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
- Hà Nội: 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 15 - 27 Triệu
Được tham gia nhiều dự án về Data: Các dự án trong bank lớn, bộ công an
Phát triển các Job ETL (Datapipeline) để thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu lớn (dùng code hoặc dùng tool ETL);
Phát triển báo cáo bằng Tableau hoặc Oracle BI hoặc PowerBI
Tối ưu hiệu năng của hệ thống
Xây dựng và thiết kế kho dữ liệu, hồ dữ liệu,.....
Phân tích các vấn đề liên quan tới chất lượng dữ liệu, nghiên cứu và đưa ra phương pháp để tối ưu việc kết xuất, chuyển đổi dữ liệu.
Với Mức Lương 15 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Data Engineer
Ưu tiên có kinh nghiệm với Generative AI
Đã có kinh nghiệm làm việc với DB Oracle, đã có nghiệp vụ ngân hàng, nếu có kinh nghiệm về AML, T24 thì càng tốt.
Bắt buộc thành thạo SQL hoặc PL/SQL
Ưu tiên biết 1 trong các tool: Python, Pyspark, airflow, dbt, SSIS, Oracle ODI, IBM datastage, pentaho, Trino, Minio, Jupyter,....
Ưu tiên biết 1 trong các tool BI: Tableau, PowerBI, Oracle BI,...
Ưu tiên biết 1 trong các Cloud sau: AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud, Snowflake, DataBricks
Các kỹ năng khác sẽ được công ty đào tạo: Design Data model DWH, Tuning Database, Build DWH, Cloud...
Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
