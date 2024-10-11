Tuyển Data Scientist Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 42_Tòa Keangnam Lanmark 72 _ Nam Từ Liêm _ Hà Nội, Nam Từ Liêm

- Đề xuất bài toán cho các đơn vị, nghiệp vụ, kinh doanh để khai thác tối đa "giá trị" từ dữ liệu

- Nghiên cứu, thiết kế, cài đặt và tối ưu các thuật toán, công nghệ học máy

- Thiết kế và triển khai các giải pháp phân lớp/dự báo đáp ứng mục tiêu kinh doanh

- Lựa chọn phương pháp tối ưu, xây dựng thuật toán, kiểm tra và triển khai các mô hình để đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh

- Sử dụng các kĩ thuật học máy (cluster analysis, decision trees, random forest, neural networks, logistics regression) để xây dựng các mô hình toán học phục vụ các bài toán kinh doanh

- Xác định các phương pháp phù hợp để xây dựng nguồn cung cấp dữ liệu cho các bài toán học máy bao gồm các phương pháp mô phỏng (bootstrap, monte carlo, bagging methods), học máy và xác suất thống kê

- Kiểm tra hiệu năng, độ chính xác của các mô hình học máy dựa trên các kĩ thuật: RMSE, RMSEA, MAE, MSE, MAPE, Accuracy, Recall, Precision, ...

- Xây dựng, phát triển các công cụ biến đổi dữ liệu, làm sạch dữ liệu

- Xây dựng báo cáo tổng quan về xu thế dữ liệu, dữ liệu Exception, dữ liệu bất thường (outlier)

-Tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá trở lên chuyên ngành khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, CNTT, toán học ứng dụng, điện tử viễn thông hoặc liên quan- Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lý thuyết đồ thị

- Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích

- Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

- Kiến thức về học máy (machine learning), học máy chuyên sâu (deep learning), các kỹ thuật học máy (gradient boosted trees, random forest, ....)

- Kiến thức về xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic Search...)

- Kiển thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)

- Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (R, Python, Java, Scala, ...), SQL

- Kỹ năng sử dụng thành thạo một trong các package học máy (scikit-learn, Caffe, Theano, Pylearn2, DeepPy, TensorFlow, Keras, H2O, ...)

- Kỹ năng sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, đánh giá mô hình,

- Ít nhất 3 năm làm việc trong phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu, phân tích nghiệp vụ phần mềm hoặc tương đương

Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội làm việc trong công ty dẫn đầu thị trường mảng CNTT

- Thu nhập cao, hấp dẫn.

• Cơ hội được làm việc tại Tập đoàn tiên phong mở đường , kiến tạo tương lai thông minh, gắn kết của Việt Nam.

• Cơ hội được thử sức trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

- Môi trường năng động sáng tạo

• Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

- Cơ hội thử thách và phát triển

• Áp dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chuyên môn giải quyết các bài toán hấp dẫn, thử thách tại Viettel.

• Cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực, sản phẩm và quốc gia khác nhau góp phần thay đổi xã hội .

• Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

• Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.

• Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

• Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.

- Chế ngộ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh

• Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.

• Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày .

• Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị

• Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV và người thân với trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

