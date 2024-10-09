Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công bố thông tin liên quan nhà đầu tư và cổ đông (40%)

Thu thập và tổng hợp thông tin hoạt động định kỳ của công ty; Thực hiện các báo cáo của Công ty định kỳ để công bố thông tin cho các nhà đầu tư; Xây dựng bộ câu hỏi dự kiến về hoạt động của công ty mà các nhà đầu tư thường đặt ra và thông tin hồi đáp; Tổ chức các buổi trao đổi/ công bố thông tin/bản tin IR định kỳ/ đột xuất căn cứ vào nhu cầu tìm hiểu thông tin về PNJ từ các đối tác: cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư tiềm năng; Tổ chức các buổi tham quan xí nghiệp, hệ thống cửa hàng... của Công ty cho các đối tác theo chỉ đạo; Trả lời bằng văn bản hoặc các phương tiện truyền thông khác đối với các câu hỏi từ phía cổ đông, nhà đầu tư.

2. Phân tích, đánh giá nhà đầu tư (30%)

Thống kê, phân tích cơ cấu, thành phần, sự biến động cổ đông; Phân tích, đánh giá: phản ứng và kỳ vọng của cổ đông đối với Công ty; các cơ hội và nguy cơ của Công ty; Theo dõi biến động về giá, giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty.

3. Rà soát thông tin, nhận định của thị trường về PNJ (20%)

Kiểm tra, rà xoát các báo cáo nhận định của các công ty chứng khoán về định giá cổ phiểu PNJ; Kịp thời phản hồi các thông tin không chính xác hoặc sai lệch (nếu có).

4. Quan hệ với các nhà đầu tư (10%)

Xây dựng quy trình và cách thức trao đổi và thu thập thông tin cần thiết từ các phòng ban có liên quan; Tạo mối quan hệ tốt đẹp với các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Có kinh nghiệm thị trường chứng khoán.

KỸ NĂNG

Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Kỹ năng thuyết trình Sáng tạo và liên tục cải tiến Có kỹ năng tổng hợp

Kỹ năng quản lý, điều hành Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng làm việc độc lập

YÊU CẦU KHÁC

Cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty. Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc. Chi phí Công tác phí theo cấp bậc. Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân. Khám sức khỏe định kì hằng năm. Chế độ nghỉ phép cho nhân viên. Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao... Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

