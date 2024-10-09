Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

DevOps Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 1 - 2 USD

Chịu trách nhiệm triển khai và vận hành các hạ tầng, hệ thống server/ application đúng thời hạn, và đảm bảo độ ổn định, khả năng đáp ứng và an toàn thông tin cao. Phối hợp với team Dev triển khai ứng dụng tự động trên các môi trường dev/ stag/ uat/ prod, áp dụng tự động hoá trong việc quản lý vận hành hệ thống/ứng dụng. Triển khai, quản lý và vận hành hạ tầng hệ thống server/ application/ tool/ database. Đảm bảo hệ thống chạy với độ ổn định và sẵn sàng cao. Giám sát và tối ưu hoá hiệu suất hệ thống/ ứng dụng, kết hợp với Dev team triển khai các giải pháp tối ưu một cách an toàn. Vận hành hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật. Áp dụng tự động hoá vào công việc vận hành hệ thống, giảm thiểu sai sót do con người và tiết kiệm thời gian cho các manual task. Áp dụng CI/CD và các công nghệ DevOps cho việc triển khai hệ thống/ ứng dụng.
Chịu trách nhiệm triển khai và vận hành các hạ tầng, hệ thống server/ application đúng thời hạn, và đảm bảo độ ổn định, khả năng đáp ứng và an toàn thông tin cao.
Phối hợp với team Dev triển khai ứng dụng tự động trên các môi trường dev/ stag/ uat/ prod, áp dụng tự động hoá trong việc quản lý vận hành hệ thống/ứng dụng.
Triển khai, quản lý và vận hành hạ tầng hệ thống server/ application/ tool/ database.
Đảm bảo hệ thống chạy với độ ổn định và sẵn sàng cao.
Giám sát và tối ưu hoá hiệu suất hệ thống/ ứng dụng, kết hợp với Dev team triển khai các giải pháp tối ưu một cách an toàn.
Vận hành hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật.
Áp dụng tự động hoá vào công việc vận hành hệ thống, giảm thiểu sai sót do con người và tiết kiệm thời gian cho các manual task.
Áp dụng CI/CD và các công nghệ DevOps cho việc triển khai hệ thống/ ứng dụng.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò kỹ sư DevOps Engineer. Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình, vận hành và xử lý sự cố trong môi trường server Unix/ Linux, môi trường container hoá (Kubernetes). Có kinh nghiệm về các công cụ CI/CD (Jenkins, Git, ArgoCD,...) và tự động hoá vận hành hệ thống. Kiến thức và kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống và ứng dụng Web (Nginx, Tomcat, KongAPI,...), Databases (Mysql, MongoDB, PostgreSQL,...), Cache (Redis), Queue (RabbitMQ, ActiveMQ,...) Quản lý hệ thống tập trung (Ansible, Saltstack,...). Có khả năng lập trình scripting (e.g., shell scripts, Python, Perl,...). Kiến thức cơ bản về network và security. Có kinh nghiệm về ảo hoá và các công nghệ container phổ biến (VMWare, K8s,...). Trung thực và cẩn thận. Có tinh thần trách nhiệm.
Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò kỹ sư DevOps Engineer.
Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình, vận hành và xử lý sự cố trong môi trường server Unix/ Linux, môi trường container hoá (Kubernetes).
Có kinh nghiệm về các công cụ CI/CD (Jenkins, Git, ArgoCD,...) và tự động hoá vận hành hệ thống.
Kiến thức và kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống và ứng dụng Web (Nginx, Tomcat, KongAPI,...), Databases (Mysql, MongoDB, PostgreSQL,...), Cache (Redis), Queue (RabbitMQ, ActiveMQ,...)
Quản lý hệ thống tập trung (Ansible, Saltstack,...).
Có khả năng lập trình scripting (e.g., shell scripts, Python, Perl,...).
Kiến thức cơ bản về network và security.
Có kinh nghiệm về ảo hoá và các công nghệ container phổ biến (VMWare, K8s,...).
Trung thực và cẩn thận.
Có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: $1500 - $2000 Được cấp máy tính cấu hình khủng và màn hình lớn. Môi trường trẻ, năng động, thú vị kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử. Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật. Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao. Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty. Thưởng Tết hấp dẫn.
Thu nhập: $1500 - $2000
$1500 - $2000
Được cấp máy tính cấu hình khủng và màn hình lớn.
Môi trường trẻ, năng động, thú vị kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.
Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.
Thưởng Tết hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-devops-engineer-thu-nhap-1-500-2-000-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job208030
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Group
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Group
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 46 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 46 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Group
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Group
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 46 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 46 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer Travel and Pay Software Solution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 USD Travel and Pay Software Solution
2 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD CELLPHONES
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer TPS Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TPS Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Thời Trang Yody làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thời Trang Yody
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WIN ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WIN ADS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH ILLUMINUS.AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ILLUMINUS.AI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH MTV AUSTRAX TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV AUSTRAX TECHNOLOGIES VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Con Cưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2 USD Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
700 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Travel and Pay Software Solution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 USD Travel and Pay Software Solution
2 - 2 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH TRIDENT DIGITAL TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 51 Triệu CÔNG TY TNHH TRIDENT DIGITAL TECH
Tới 51 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 1,600 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOL
1,300 - 1,600 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 500 USD CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
Tới 500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu SALESCORE CO., LTD
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1 USD CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW
1,000 - 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm