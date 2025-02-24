Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Có kiến thức cơ bản về OS Unix/Linux.

• Giám sát và vận hành dịch vụ trong hệ thống trên nền Linux.

• Triển khai giải pháp HA, loadbancing hệ thống dịch vụ web, api, .

• Có kinh nghiệm hoặc từng dùng các công cụ quản trị hệ thống như Ansible

• Hiểu biết về VMWare/HCI, hiểu biết về docker.

• Hiểu biết về cách thức triển khai k8s trên các nền tảng AWS, Azure, Google.

• Có kinh nghiệm trong vận hành Jenkins hoặc tương đương

• Có kinh nghiệm vận hành Git server

• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm với các database như Mysql, MongoDB

• Hiểu biết cơ bản về TCP/IP.

• Khả năng làm việc nhóm tốt, nghiên cứu tốt với các tài liệu tiếng Anh