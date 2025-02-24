Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 58 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Có kiến thức cơ bản về OS Unix/Linux.
• Giám sát và vận hành dịch vụ trong hệ thống trên nền Linux.
• Triển khai giải pháp HA, loadbancing hệ thống dịch vụ web, api, .
• Có kinh nghiệm hoặc từng dùng các công cụ quản trị hệ thống như Ansible
• Hiểu biết về VMWare/HCI, hiểu biết về docker.
• Hiểu biết về cách thức triển khai k8s trên các nền tảng AWS, Azure, Google.
• Có kinh nghiệm trong vận hành Jenkins hoặc tương đương
• Có kinh nghiệm vận hành Git server
• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm với các database như Mysql, MongoDB
• Hiểu biết cơ bản về TCP/IP.
• Khả năng làm việc nhóm tốt, nghiên cứu tốt với các tài liệu tiếng Anh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Làm việc trong phòng Dịch vụ vận hành của Trung tâm kỹ thuật, thuộc nhóm System Admin.
• Nghiên cứu các công nghệ mới về hệ thống vận hành dịch vụ được giao trong thời gian làm việc
• Vận hành hệ thống GIT server
• Vận hành hệ thống database mongodb, mysql

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 136/12 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

