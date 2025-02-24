Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)
- Hà Nội: số 58 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Có kiến thức cơ bản về OS Unix/Linux.
• Giám sát và vận hành dịch vụ trong hệ thống trên nền Linux.
• Triển khai giải pháp HA, loadbancing hệ thống dịch vụ web, api, .
• Có kinh nghiệm hoặc từng dùng các công cụ quản trị hệ thống như Ansible
• Hiểu biết về VMWare/HCI, hiểu biết về docker.
• Hiểu biết về cách thức triển khai k8s trên các nền tảng AWS, Azure, Google.
• Có kinh nghiệm trong vận hành Jenkins hoặc tương đương
• Có kinh nghiệm vận hành Git server
• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm với các database như Mysql, MongoDB
• Hiểu biết cơ bản về TCP/IP.
• Khả năng làm việc nhóm tốt, nghiên cứu tốt với các tài liệu tiếng Anh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nghiên cứu các công nghệ mới về hệ thống vận hành dịch vụ được giao trong thời gian làm việc
• Vận hành hệ thống GIT server
• Vận hành hệ thống database mongodb, mysql
Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
