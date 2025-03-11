Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh

Lên kế hoạch, kịch bản clip, livestream và timeline livestream nhằm thúc đẩy doanh số trên kênh E-Commerce. Dựng phim short video phục vụ đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.

Quản lý công tác viên livestream, đề xuất CTKM, quà tặng cho từng chương trình live.

Liên kết với các TikToker, gửi quà review sản phẩm, kết nối affiliate với TikToker.

Lập kế hoạch, kịch bản và triển khai nội dung Social Media trên các nền tảng Facebook, Youtube, TikTok,...

Viết bài PR chuẩn SEO để tối ưu hiệu quả truyền thông.

Seeding forum, group, OA để promote sản phẩm, CTKM hiện có và sản phẩm mới.

Xây dựng cộng đồng Fanpage về sản phẩm công ty.

Tương tác với đối tượng mục tiêu để tối ưu hiệu quả hỗ trợ truyền thông.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Media, ưu tiên có kinh nghiệm về E-Commerce.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội, thuật toán và xu hướng digital marketing.

Năng động, vui vẻ, hiểu biết và nắm bắt nhanh chóng về các trend và tin tức trên thị trường.

Có khả năng sáng tạo nội dung, viết lách tốt và tư duy hình ảnh.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường và tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Chủ động, linh hoạt và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Phụ cấp nội quy hàng tháng

Phụ cấp cơm trưa tại công ty

Thưởng lương tháng 13, thưởng KPI

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia bảo hiểm Bảo Minh (24/7)

Được đào tạo các kỹ năng, tham gia khóa học của công ty

