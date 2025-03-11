Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lên kế hoạch, kịch bản clip, livestream và timeline livestream nhằm thúc đẩy doanh số trên kênh E-Commerce. Dựng phim short video phục vụ đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.
Quản lý công tác viên livestream, đề xuất CTKM, quà tặng cho từng chương trình live.
Liên kết với các TikToker, gửi quà review sản phẩm, kết nối affiliate với TikToker.
Lập kế hoạch, kịch bản và triển khai nội dung Social Media trên các nền tảng Facebook, Youtube, TikTok,...
Viết bài PR chuẩn SEO để tối ưu hiệu quả truyền thông.
Seeding forum, group, OA để promote sản phẩm, CTKM hiện có và sản phẩm mới.
Xây dựng cộng đồng Fanpage về sản phẩm công ty.
Tương tác với đối tượng mục tiêu để tối ưu hiệu quả hỗ trợ truyền thông.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Media, ưu tiên có kinh nghiệm về E-Commerce.
Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội, thuật toán và xu hướng digital marketing.
Năng động, vui vẻ, hiểu biết và nắm bắt nhanh chóng về các trend và tin tức trên thị trường.
Có khả năng sáng tạo nội dung, viết lách tốt và tư duy hình ảnh.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường và tối ưu hiệu quả chiến dịch.
Chủ động, linh hoạt và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nội quy hàng tháng
Phụ cấp cơm trưa tại công ty
Thưởng lương tháng 13, thưởng KPI
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia bảo hiểm Bảo Minh (24/7)
Được đào tạo các kỹ năng, tham gia khóa học của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

