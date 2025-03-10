Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô M01.01, khu A, KĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm Marketing, bao gồm poster, catalogue, banner, website,...
Chụp ảnh, quay và dựng video sản phẩm, công trình và xử lý hậu kỳ phục vụ cho các chiến dịch Marketing.
Phát triển ý tưởng và thiết kế các sản phẩm Marketing mới, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng Marketing để đảm bảo tính thống nhất của các ấn phẩm, công cụ Marketing.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp
Giới tính: Không yêu cầu
Có kiến thức về media căn bản
Có tư duy thẩm mỹ về quảng cáo, hình ảnh.
Kỹ năng nghiên cứu, khai thác ý định tìm kiếm, nhu cầu tìm kiếm của người xem.
Giờ làm việc:Thứ 2 đến Thứ 7: 08:30 - 18:00
Địa điểm làm việc:M01.01 Khu A, KĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Tại Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND/tháng++ (%HH theo doanh thu)
Thưởng Năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, năng suất làm việc.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định Luật lao động.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty: Lương tháng thứ 13, sinh nhật, team building, du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh
