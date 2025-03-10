Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Thiết kế các ấn phẩm Marketing, bao gồm poster, catalogue, banner, website,...

Chụp ảnh, quay và dựng video sản phẩm, công trình và xử lý hậu kỳ phục vụ cho các chiến dịch Marketing.

Phát triển ý tưởng và thiết kế các sản phẩm Marketing mới, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng Marketing để đảm bảo tính thống nhất của các ấn phẩm, công cụ Marketing.

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Giới tính: Không yêu cầu

Có kiến thức về media căn bản

Có tư duy thẩm mỹ về quảng cáo, hình ảnh.

Kỹ năng nghiên cứu, khai thác ý định tìm kiếm, nhu cầu tìm kiếm của người xem.

Giờ làm việc:Thứ 2 đến Thứ 7: 08:30 - 18:00

Địa điểm làm việc:M01.01 Khu A, KĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tại Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND/tháng++ (%HH theo doanh thu)

Thưởng Năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, năng suất làm việc.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định Luật lao động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty: Lương tháng thứ 13, sinh nhật, team building, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Xinh

