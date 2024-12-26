Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Định Công, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Sản xuất nội dung & dẫn chương trình

Lên ý tưởng, viết kịch bản, quay và dựng video trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, YouTube).

Lên hình và truyền tải nội dung một cách mượt mà, hiệu quả, thu hút người xem.

Dẫn dắt chương trình tại các sự kiện nội bộ, livestream, phỏng vấn khách hàng, quảng bá sản phẩm, hoặc giới thiệu dịch vụ.

Tương tác với người xem, xây dựng cộng đồng và tăng lượng người theo dõi kênh.

Chủ động cập nhật các xu hướng, trào lưu để nâng cao chất lượng nội dung.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai các chiến dịch truyền thông và marketing.

2. Lập kế hoạch nội dung

Hỗ trợ team Marketing xây dựng kế hoạch sáng tạo nội dung hàng tháng.

Đề xuất các giải pháp nội dung nhằm tăng hiệu quả truyền thông và nhận diện thương hiệu.

Lên timeline nội dung chi tiết theo kế hoạch đề ra.

3. Truyền thông nội bộ và sự kiện

Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện như hội họp, team building, chương trình đào tạo, sinh nhật, và các ngày lễ.

Đóng vai trò "bác sĩ tâm lý" trong doanh nghiệp, lắng nghe và chăm sóc đời sống tinh thần nhân sự.

Sáng tạo các chiến dịch văn hóa nội bộ như thi đua khen thưởng, văn hóa phản hồi, chúc mừng và cảm ơn.

4. Hỗ trợ sản xuất và quản lý nội dung

Phối hợp cùng team lên ý tưởng và thực hiện các video sáng tạo.

Quản lý, phát triển kênh truyền thông nội bộ và các kênh social media (Fanpage, Group).

Báo cáo kết quả làm việc sau mỗi chương trình hoặc chiến dịch.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ & kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc tương đương.

Có từ 2 - 5 năm kinh nghiệm làm MC, VJ, Content Creator hoặc các vị trí liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sản xuất video TikTok, livestream, hoặc làm trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông.

2. Kỹ năng

Khả năng lên ý tưởng, viết kịch bản và sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media.

Giọng nói truyền cảm, rõ ràng, không ngọng, không nói giọng địa phương.

Ngoại hình ưa nhìn, phong cách hiện đại; ưu tiên cao từ 1m60 (nữ).

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, tự tin trước ống kính.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như Final Cut Pro, Adobe Premiere, Adobe After Effects là lợi thế.

Am hiểu các thuật toán và chính sách của TikTok, Facebook, YouTube.

3. Phẩm chất cá nhân

Năng động, sáng tạo, hài hước, trách nhiệm trong công việc.

Ham học hỏi, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, nghiêm túc, đúng tiến độ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10 triệu - 20 triệu/tháng (bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng KPI, thưởng nóng).

• Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

• Được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng nghề nghiệp.

• Cơ hội trở thành VJ chuyên nghiệp, gặp gỡ các khách mời nổi bật và xây dựng thương hiệu cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin