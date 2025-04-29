Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty Cổ phần Funtap
- Hà Nội:
- 19 Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện hoạt động set up Livestream: Chuẩn bị thiết bị, ánh sáng, âm thanh và các yếu tố kỹ thuật khác để buổi livestream diễn ra suôn sẻ.
Vận hành Livestream: Đảm bảo livestream hoạt động mượt mà, tương tác liên tục với khán giả trong suốt buổi phát sóng.
Lên kế hoạch nội dung & kịch bản livestream: Tạo nội dung sáng tạo, xây dựng kịch bản để tăng tính hấp dẫn và thu hút người xem.
Phát triển chiến lược livestream game: Tối ưu hóa nội dung, tham gia đấu trường PK để nâng cao tương tác và lượt xem.
Thời gian & Địa điểm Linh Hoạt:
Thời gian: Live trong khung giờ: 15h - 22h
Tuần được nghỉ 1 ngày. Nghỉ 4 ngày/tháng.
Địa điểm: Livestream tại văn phòng Chung cư Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp. HCM
Có thể ngủ lại văn phòng nếu livestream muộn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Duyên dáng, hoạt ngôn
Tự tin trước ống kính máy quay/điện thoại, không ngại tương tác với người xem.
Mong muốn trở thành streamer/người bán hàng chuyên nghiệp
Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị livestream chuyên nghiệp.
Cơ hội PK trong nước & quốc tế: Tham gia đấu trường PK hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt xem từ trong và ngoài nước.
Đào tạo chuyên nghiệp: Được hướng dẫn và hỗ trợ từ A-Z, kể cả khi chưa có kinh nghiệm.
Ký hợp đồng đảm bảo quyền lợi với công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
