Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

Thực hiện hoạt động set up Livestream: Chuẩn bị thiết bị, ánh sáng, âm thanh và các yếu tố kỹ thuật khác để buổi livestream diễn ra suôn sẻ.

Vận hành Livestream: Đảm bảo livestream hoạt động mượt mà, tương tác liên tục với khán giả trong suốt buổi phát sóng.

Lên kế hoạch nội dung & kịch bản livestream: Tạo nội dung sáng tạo, xây dựng kịch bản để tăng tính hấp dẫn và thu hút người xem.

Phát triển chiến lược livestream game: Tối ưu hóa nội dung, tham gia đấu trường PK để nâng cao tương tác và lượt xem.

Thời gian & Địa điểm Linh Hoạt:

Thời gian: Live trong khung giờ: 15h - 22h

Tuần được nghỉ 1 ngày. Nghỉ 4 ngày/tháng.

Địa điểm: Livestream tại văn phòng Chung cư Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp. HCM

Có thể ngủ lại văn phòng nếu livestream muộn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm livestream. Chấp nhận sinh viên mới/sắp tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học...

Duyên dáng, hoạt ngôn

Tự tin trước ống kính máy quay/điện thoại, không ngại tương tác với người xem.

Mong muốn trở thành streamer/người bán hàng chuyên nghiệp

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8M - 10M + thưởng hiệu suất (thưởng đạt số giờ livestream/thưởng đạt doanh thu)

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị livestream chuyên nghiệp.

Cơ hội PK trong nước & quốc tế: Tham gia đấu trường PK hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt xem từ trong và ngoài nước.

Đào tạo chuyên nghiệp: Được hướng dẫn và hỗ trợ từ A-Z, kể cả khi chưa có kinh nghiệm.

Ký hợp đồng đảm bảo quyền lợi với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

