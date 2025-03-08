Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13 - 15 Đường số 2, Tân Phong, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Phát sóng trực tiếp trên nền tảng TikTok

- Thể hiện tài năng của bản thân trên Live tùy theo sở thích của bạn

- Giao lưu trò chuyện với khán giả

- Tham gia các cuộc PK Tiktok với các streamer khác

- Nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm, không cần ăn mặc sexy

- Hình thức: Live đơn, 1 mình bạn 1 phòng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18-35 tuổi

- Có thể giao tiếp tiếng Anh

- Tự tin trước ống kính

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 18 triệu + hoa hồng

- Có thể chọn 1 trong 2 ca Live: 8:00 – 14:00, 14:30 – 20:30

- Được nghỉ 4 ngày/tháng (tự do sắp xếp)

Nếu chỉ nghỉ 01 ngày trong tháng sẽ được thưởng 2 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin