Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 13
- 15 Đường số 2, Tân Phong, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Phát sóng trực tiếp trên nền tảng TikTok
- Thể hiện tài năng của bản thân trên Live tùy theo sở thích của bạn
- Giao lưu trò chuyện với khán giả
- Tham gia các cuộc PK Tiktok với các streamer khác
- Nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm, không cần ăn mặc sexy
- Hình thức: Live đơn, 1 mình bạn 1 phòng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 18-35 tuổi
- Có thể giao tiếp tiếng Anh
- Tự tin trước ống kính
- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu
- Có thể giao tiếp tiếng Anh
- Tự tin trước ống kính
- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu
Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 18 triệu + hoa hồng
- Có thể chọn 1 trong 2 ca Live: 8:00 – 14:00, 14:30 – 20:30
- Được nghỉ 4 ngày/tháng (tự do sắp xếp)
Nếu chỉ nghỉ 01 ngày trong tháng sẽ được thưởng 2 triệu/tháng
- Có thể chọn 1 trong 2 ca Live: 8:00 – 14:00, 14:30 – 20:30
- Được nghỉ 4 ngày/tháng (tự do sắp xếp)
Nếu chỉ nghỉ 01 ngày trong tháng sẽ được thưởng 2 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
