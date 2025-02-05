Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment
Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- P37 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
- HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 3 - 15 Triệu
Livestream trên nền tảng Tiktok
Giao lưu, tương tác với người xem
Khuyến khích người xem tặng quà
Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG THUỘC QUẢN LÝ CỦA ĐẠI LÝ TIKTOK LIVE
Ngoại hình ưa nhìn
Có tài năng ca hát, nhảy múa, pk ,...
Có background đẹp (đối với idol live ở nhà)
Ưu tiên có sẵn thiết bị live (đối với idol live ở nhà)
Ưu tiên có kinh nghiệm live app khác
Cách thức ứng tuyển : Quay 1 video giới thiệu bản thân và thể hiện tài năng trong 1 -2p
Cách thức ứng tuyển :
Yêu cầu đối với idol để được duy trì lương - 1 tháng live ít nhất 20 ngày 60 giờ - Đăng 4 video mỗi tháng , gắn hastag của cty - Từ tháng thứ 2 trở đi , idol cần đạt ít nhất 50k kim cương để được duy trì lương cứng - Từ tháng thứ 3 trở đi , idol cần đạt ít nhất 100k kim cương để được duy trì lương cứng - Idol đã tham gia đại lý khác nhưng cố tình nói dối, nếu bị phát hiện, cty có quyền không trả lương và dừng hợp tác - idol không được vi phạm sập live, sập lần 1 , trừ 20% LC, lần 2 trừ 50 %LC, lần 3 trừ 100% LC. Nếu vi phạm lỗi nghiêm trọng dù chỉ 1 lần thì trừ 100% LC
Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng năng live chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo, tập luyện do công ty cung cấp
Được hỗ trợ đẩy tương tác, tăng độ tiếp cận người xem qua phiên live và video
Hỗ trợ nghỉ ngơi tại công ty nếu nhà xa đối với idol live tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
