Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Abbott Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- QuQuận 3 Hồ Chí Minh, Việt Nam
- QuânQuận 10 Hồ Chí Minh, Việt Nam
- quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
- quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tư vấn bán hàng
- Giải đáp thắc mắc cho khách hàng
- Đổi quà cho Khách Hàng
- Hỗ trợ cửa hàng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT
- Yêu thích công việc bán hàng
- Siêng năng,có tính kỉ luật.
- Môi trường làm việc thoải mái, sẽ được đào tạo kỹ năng nếu chưa có kinh nghiệm.
- Yêu thích công việc bán hàng
- Siêng năng,có tính kỉ luật.
- Môi trường làm việc thoải mái, sẽ được đào tạo kỹ năng nếu chưa có kinh nghiệm.
Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 7tr-9tr
- Cơ bản : 4.960.000
- Bonus : 2.600.000 (hoặc nhiều hơn)
- Các khoản thưởng khác....vv...
* BHYT, BHXH đầy đủ.
* Thời gian làm việc: full time 8 tiếng
Sáng 8- 11h
Chiều 15h - 20h
Nghỉ ca 1 ngày trong tuần
- Cơ bản : 4.960.000
- Bonus : 2.600.000 (hoặc nhiều hơn)
- Các khoản thưởng khác....vv...
* BHYT, BHXH đầy đủ.
* Thời gian làm việc: full time 8 tiếng
Sáng 8- 11h
Chiều 15h - 20h
Nghỉ ca 1 ngày trong tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI