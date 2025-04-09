Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - QuQuận 3 Hồ Chí Minh, Việt Nam - QuânQuận 10 Hồ Chí Minh, Việt Nam - quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tư vấn bán hàng

- Giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Đổi quà cho Khách Hàng

- Hỗ trợ cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT

- Yêu thích công việc bán hàng

- Siêng năng,có tính kỉ luật.

- Môi trường làm việc thoải mái, sẽ được đào tạo kỹ năng nếu chưa có kinh nghiệm.

Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7tr-9tr

- Cơ bản : 4.960.000

- Bonus : 2.600.000 (hoặc nhiều hơn)

- Các khoản thưởng khác....vv...

* BHYT, BHXH đầy đủ.

* Thời gian làm việc: full time 8 tiếng

Sáng 8- 11h

Chiều 15h - 20h

Nghỉ ca 1 ngày trong tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin