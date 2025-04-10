Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm về các hoạt động lập kế hoạch truyền thông:

Hỗ trợ trong việc đề xuất & trình bày kế hoạch truyền thông tích hợp, bao gồm ý tưởng, phương tiện truyền thông và ngân sách với khách hàng

Hỗ trợ phát triển chi tiết kế hoạch cho kênh TV. Tiến hành tóm tắt mua hàng cho nhóm mua hàng (buyer) với đầy đủ thông tin về yêu cầu phát sóng, các điểm ưu tiên,…

Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch truyền thông tích hợp nói chung và TV nói riêng cho phù hợp theo từng thời điểm.

Cập nhật xu hướng trên thị trường tới khách hàng: các hoạt động tiếp thị thương hiệu mới, quảng cáo mới, quy định mới về tiếp thị thương hiệu…

2. Dịch vụ khách hàng:

Gặp gỡ khách hàng để cập nhật xu hướng tiếp thị và duy trì mối quan hệ

Tập hợp danh mục (portfolio) và liên hệ (contact) của khách hàng.

Kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng và chủ sở hữu phương tiện truyền thông (Media Owners)

Quản lý các khách hàng do người quản lý trực tiếp chỉ định và giải quyết mọi vấn đề/ khác biệt nếu được yêu cầu.

3. Báo cáo

Báo cáo hàng tháng và hàng quý cho cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài nếu được yêu cầu

Đánh giá hàng quý các kế hoạch truyền thông đã thực hiện