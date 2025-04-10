Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
- Hồ Chí Minh:
- 222 Pasteur, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Chịu trách nhiệm về các hoạt động lập kế hoạch truyền thông:
Hỗ trợ trong việc đề xuất & trình bày kế hoạch truyền thông tích hợp, bao gồm ý tưởng, phương tiện truyền thông và ngân sách với khách hàng
Hỗ trợ phát triển chi tiết kế hoạch cho kênh TV. Tiến hành tóm tắt mua hàng cho nhóm mua hàng (buyer) với đầy đủ thông tin về yêu cầu phát sóng, các điểm ưu tiên,…
Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch truyền thông tích hợp nói chung và TV nói riêng cho phù hợp theo từng thời điểm.
Cập nhật xu hướng trên thị trường tới khách hàng: các hoạt động tiếp thị thương hiệu mới, quảng cáo mới, quy định mới về tiếp thị thương hiệu…
2. Dịch vụ khách hàng:
Gặp gỡ khách hàng để cập nhật xu hướng tiếp thị và duy trì mối quan hệ
Tập hợp danh mục (portfolio) và liên hệ (contact) của khách hàng.
Kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng và chủ sở hữu phương tiện truyền thông (Media Owners)
Quản lý các khách hàng do người quản lý trực tiếp chỉ định và giải quyết mọi vấn đề/ khác biệt nếu được yêu cầu.
3. Báo cáo
Báo cáo hàng tháng và hàng quý cho cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài nếu được yêu cầu
Đánh giá hàng quý các kế hoạch truyền thông đã thực hiện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên 1 năm trở lên ở vai trò tương đương
Kiến thức cơ bản về Truyền thông, phát thanh, truyền hình hoặc phương tiện truyền thông
Giao tiếp, lập kế hoạch, phân tích
Thành thạo tin học văn phòng
Chính trực, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Đồng phục
- Chăm sóc sức khỏe
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
