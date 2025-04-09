Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các video sáng tạo theo yêu cầu Công ty, cập nhật và chỉnh sửa khi cần thiết.

- Thực hiện các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty bằng video (Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Name card, Presentation, Promotion…,)

- Thực hiện và giám sát, kiểm định chất lượng của các công việc sản xuất video/quay/chụp.

- Đề xuất và sản xuất ý tưởng cho nội dung hình ảnh + video trên các kênh online như Facebook, Youtube, Tiktok, Website của công ty vv...

- Biên tập, xử lý và quay video Indoor và Outdoor

- Dựng video hậu kỳ Adobe Premiere / Adobe After Effect vv.

- Phối hợp với các thành viên trong bộ phận marketing để lên ý tưởng cắt dựng, làm màu, hiệu ứng, tạo ra nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

- Tạo video với các hình ảnh, clip source có sẵn

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP. Marketing

- Báo cáo trực tiếp cho TP. Marketing

Địa điểm đi làm: 16/3 đường 46, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Số lượng: 1

- Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ trở lên

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Có kinh nghiệm dựng phim, kết hợp âm thanh và nhạc, biết xây dựng câu chuyện khi dựng phim

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh và dựng phim Adobe: Photoshop, After Effects, Premiere

- Biết dựng video 2D cơ bản và hiệu ứng Animation

- Sử dụng được các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên, flycam…

- Kỹ năng làm việc nhóm và truyền tải ý tưởng tốt

- Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

- Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc

- Có khả năng bắt nhịp xu hướng thị trường xã hội (Tiktok là 1 lợi thế)

- Có khả năng sáng tạo, có khiếu thẩm mỹ và tư duy marketing tốt

- Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.

Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 15 triệu+ hoặc thỏa thuận

- Được hưởng các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- Được gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, huấn luyện nội bộ

- Áp dụng công nghệ 4.0 trong việc đào tạo nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam

