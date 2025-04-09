Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các video sáng tạo theo yêu cầu Công ty, cập nhật và chỉnh sửa khi cần thiết.
- Thực hiện các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty bằng video (Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Name card, Presentation, Promotion…,)
- Thực hiện và giám sát, kiểm định chất lượng của các công việc sản xuất video/quay/chụp.
- Đề xuất và sản xuất ý tưởng cho nội dung hình ảnh + video trên các kênh online như Facebook, Youtube, Tiktok, Website của công ty vv...
- Biên tập, xử lý và quay video Indoor và Outdoor
- Dựng video hậu kỳ Adobe Premiere / Adobe After Effect vv.
- Phối hợp với các thành viên trong bộ phận marketing để lên ý tưởng cắt dựng, làm màu, hiệu ứng, tạo ra nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch truyền thông của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
- Tạo video với các hình ảnh, clip source có sẵn
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP. Marketing
- Báo cáo trực tiếp cho TP. Marketing
Địa điểm đi làm: 16/3 đường 46, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Số lượng: 1
- Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ trở lên
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
- Có kinh nghiệm dựng phim, kết hợp âm thanh và nhạc, biết xây dựng câu chuyện khi dựng phim
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh và dựng phim Adobe: Photoshop, After Effects, Premiere
- Biết dựng video 2D cơ bản và hiệu ứng Animation
- Sử dụng được các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên, flycam…
- Kỹ năng làm việc nhóm và truyền tải ý tưởng tốt
- Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
- Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc
- Có khả năng bắt nhịp xu hướng thị trường xã hội (Tiktok là 1 lợi thế)
- Có khả năng sáng tạo, có khiếu thẩm mỹ và tư duy marketing tốt
- Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.

Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 15 triệu+ hoặc thỏa thuận
- Được hưởng các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- Được gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, huấn luyện nội bộ
- Áp dụng công nghệ 4.0 trong việc đào tạo nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

