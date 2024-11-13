Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
- Quảng cáo trên Internet (SEM, DISPLAY,…)
- Nhận nội dung quảng cáo từ công ty mẹ bên Nhật. Thiết lập, cài đặt và phát quảng cáo trên các phương tiện Internet ( Google, Yahoo, Facebook,.. ).
- Tổng hợp dữ liệu kết quả quảng cáo thành dạng báo cáo để gửi cho công ty mẹ bên Nhật
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Nam/Nữ tốt nghiệp THPT trở lên
Nam/Nữ tốt nghiệp THPT trở lên
· Tiếng Nhật N3 cứng trở lên, giao tiếp tốt
Tiếng Nhật N3 cứng trở lên, giao tiếp tốt
· Phản hồi được các câu hỏi bằng tiếng Nhật trong buổi phỏng vấn.
Phản hồi được các câu hỏi bằng tiếng Nhật trong buổi phỏng vấn.
· Trình độ Excel cơ bản.
Trình độ Excel cơ bản.
· Không yêu cầu kinh nghiệm.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 10-16 triệu/ tháng ( tuỳ năng lực )
- Hỗ trợ: tiền xăng xe, phí giữ xe
- Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ
- Hỗ trợ lương vào Lễ, Tết và tháng 13
- Mỗi năm tổ chức du lịch một lần cho toàn Nhân viên của công ty.
- Xét duyệt lương 2 lần / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
