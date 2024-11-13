Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Quảng cáo trên Internet (SEM, DISPLAY,…)

- Nhận nội dung quảng cáo từ công ty mẹ bên Nhật. Thiết lập, cài đặt và phát quảng cáo trên các phương tiện Internet ( Google, Yahoo, Facebook,.. ).

- Tổng hợp dữ liệu kết quả quảng cáo thành dạng báo cáo để gửi cho công ty mẹ bên Nhật

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam/Nữ tốt nghiệp THPT trở lên

· Tiếng Nhật N3 cứng trở lên, giao tiếp tốt

· Phản hồi được các câu hỏi bằng tiếng Nhật trong buổi phỏng vấn.

· Trình độ Excel cơ bản.

· Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-16 triệu/ tháng ( tuỳ năng lực )

- Hỗ trợ: tiền xăng xe, phí giữ xe

- Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ

- Hỗ trợ lương vào Lễ, Tết và tháng 13

- Mỗi năm tổ chức du lịch một lần cho toàn Nhân viên của công ty.

- Xét duyệt lương 2 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

