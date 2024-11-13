Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng tải nội dung (Nội dung, Hình ảnh, Video Clip, TVC, Landing Page...), quản trị Fanpage, Website, Youtube thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên các nền tảng kĩ thuật số.

Quản lý các chiến dịch Truyền thông mạng xã hội, kiểm soát chi phí quảng cáo trực tuyến trên các kênh truyền thông (Facebook, Google).

Tham gia xây dựng và phát triển kênh truyền thông mới phục vụ hoạt động truyền thông (nội bộ và đối ngoại) của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành: Truyền thông/Báo chí/ Ngữ văn/Quan hệ Quốc tế/ Marketing/Quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm các vị trí tương đương.

Sức khỏe tốt.

Thái độ làm việc:

Thái độ làm việc tích cực, chịu được áp lực làm việc.

Chăm chỉ, cẩn thận; năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

Có ý thức rèn luyện bản thân, cầu tiến trong công việc.

Năng lực Lãnh đạo và Quản trị

Có tư duy hệ thống và khả năng quản trị kế hoạch tốt.

Khả năng sử dụng phần mềm, công cụ quản lý kênh, tổng hợp & phân tích hiệu quả hoạt động của kênh và lập báo cáo tuần/tháng/quý/năm.

Năng lực chuyên môn(Nghề nghiệp, Kỹ năng)

Có kinh nghiệm triển khai SEO/SEM, Google Ads, Facebook Ads và quản lý các chiến dịch Truyền thông mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến.

Có kiến thức và hiểu cách thức vận hành thuật toán của các nền tảng mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Tiktok, YouTube và các nền tảng truyền thông đa phương tiện khác.

Có tư duy ngôn ngữ, có khả năng viết và đề xuất giải pháp phát triển nội dung trên các kênh truyền thông kỹ thuật số.

Có khả năng chụp hình, biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, Illustrator).

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt; Ứng dụng CNTT: Sử dụng tốt Excel, Word và Powerpoint

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.

Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển

Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

