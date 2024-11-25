Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 14, đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay & dựng Video, chụp ảnh phục vụ các chiến dịch Marketing và định hướng thương hiệu.

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và theo định hướng thương hiệu.

- Phối hợp với Content để xây dựng kịch bản video và biên tập video theo kế hoạch nội dung

- Chụp các tư liệu phục vụ thiết kế các ấn phẩm truyền thông.

- Chịu trách nhiệm chính về các ấn phẩm (video) trên Website, Fanpage, Tiktok, Youtube...đảm bảo truyền tải thông điệp và nhận diện thương hiệu tốt.

- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật các xu hướng video mới nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả các ấn phẩm.

- Lưu trữ các tài liệu, video một cách logic, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản suất ấn phẩm

- Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện hoặc chuyên ngành liên quan.

- Nam: 24 - 30 tuổi.

- Kinh nghiệm: > 2 năm kinh nghiệm quay dựng (biết chụp ảnh).

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Premiere, Capcut... Ưu tiên nếu biết sử dụng: After Effect, Davinci Resolve

- Ưu tiên sử dụng thành thạo dòng máy quay chụp phổ thông như: Sony, Nikon, Canon

- Bắt trend tốt, thấu hiểu hành vi của khách hàng trên các phương tiện truyền thông đại chúng

- Có khả năng sáng tạo ý tưởng, óc khôi hài, thích ứng dụng được các kỹ thuật mới vào công việc.

- Có sở thích tìm tòi và học hỏi những kiến thức mới liên tục, không ngừng phát triển bản thân, sẵn sàng đổi mới tư duy để cải tiến và sáng tạo.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc.

Các khoản phụ cấp nhà ở, điện thoại, xăng xe theo quy định của công ty.

Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.

Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

