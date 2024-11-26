Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- P37 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
- HCM
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tương tác và trò chuyện với khán giả trên live
- Có thể ca hát, nhảy múa theo sở thích
- Live theo nhóm, 1 tháng off 4 ngày
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam Nữ từ 18t trở lên
- Yêu thích lĩnh vực này và sẵn sàng học hỏi.
- Hoạt ngôn, ngoại hình sáng là một điểm cộng
Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 10-20 tr + thưởng + hoa hồng
- Làm việc trực tiếp tại công ty, thiết bị hiện đại chuyên nghiệp
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng đầy đủ
- Hỗ trợ xây dựng hình ảnh và social
- Chế độ bảo hiểm lễ tết, phép năm đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
