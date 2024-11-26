Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - P37 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - HCM

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

- Tương tác và trò chuyện với khán giả trên live

- Có thể ca hát, nhảy múa theo sở thích

- Live theo nhóm, 1 tháng off 4 ngày

Yêu Cầu Công Việc

- Nam Nữ từ 18t trở lên

- Yêu thích lĩnh vực này và sẵn sàng học hỏi.

- Hoạt ngôn, ngoại hình sáng là một điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10-20 tr + thưởng + hoa hồng

- Làm việc trực tiếp tại công ty, thiết bị hiện đại chuyên nghiệp

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng đầy đủ

- Hỗ trợ xây dựng hình ảnh và social

- Chế độ bảo hiểm lễ tết, phép năm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.