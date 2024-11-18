Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- GigaMall, 240

- 242 Phạm Văn Đồng, Quận Thủ Đức, Tp. HCM;, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách thiết kế hình ảnh, poster đăng tuyển bằng các công cụ chuyên nghiệp;
Quản lý Trang Fanpage tuyển dụng của Công ty trên các nền tảng mạng xã hội và chịu trách nhiệm về độ hiểu quả và số lượng ứng viên gửi thông tin ứng tuyển thông qua các hoạt động như Đăng bài, Chạy Quảng cáo trên FaceBook/Linkedin/Instagram/Tiktok/....;
Phụ trách công tác Tìm ý tưởng, Đạo diễn và Quay dựng các nội dung ,video clip, ... để quảng bá hình ảnh Tuyển dụng Golden Gate trên nền tảng TikTok và Youtube;
Quản lý và phân tích data, tổng hợp và phân bổ nguồn data ứng viên (Khối nhà hàng);
Chịu trách nhiệm liên kết, hợp tác với các trường đào tạo để Tổ chức, tham gia các chương trình để quảng bá hình ảnh và tạo nguồn (Jobfair, Ký kết MOU, Hội thảo, Company Tour, Workshop, ...);
Chủ động tìm kiếm, xây dựng và mở rộng các nguồn tuyển dụng từ online đến offline nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của hệ thống nhà hàng;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ, hợp tác với các đối tác tuyển dụng, các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn ứng viên;
Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động của các kênh.Đề xuất tặng quà, voucher dịp đặc biệt cho đối tác;
Hỗ trợ trực hotline tuyển dụng.Hỗ trợ các công tác tuyển dụng mass hoặc khối văn phòng vào mùa cao điểm;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Nhân Sự, Marketing, Truyền Thông hoặc các ngành khách có liên quan;
Có khoảng 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình Chuỗi nhà hàng (F&B), Chuỗi cửa hàng bán lẻ / Chuỗi siêu thị tiện lợi (Retail), ... hoặc các đơn vị phụ trách hoạt động truyền thông trên các nền tảng TikTok, Youtube, ...;
Ưu tiên các ứng viên có sự yêu thích đối với việc làm truyền thông, quay dựng video, làm viral mọi thứ và thường xuyên hoạt động sôi nổi trên nền tảng TikTok;
Có kinh nghiệm quản lý và tối ưu hóa Facebook Ads dành cho việc quảng cáo tin đăng tuyển dụng;
Có khả năng lên ý tưởng cho video, tự quay, tự diễn và hướng dẫn các bạn khác hỗ trợ diễn xuất;
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm Thiết kế hình ảnh và Chỉnh sửa video (Photoshop, Canva, Capcut, ...);
Khả năng giao tiếp và thương lượng tốt. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, năng động và nhiệt tình;
Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: GigaMall, 240 - 242 Phạm Văn Đồng, Quận Thủ Đức, Tp. HCM;
Lương thỏa thuận theo năng lực;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 17h30;
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cần thiết như Desktop / Laptop;
Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Luật như: Đóng Bảo hiểm Full 100% lương, Bảo hiểm tai nạn 24/7, ... Ngoài ra còn có gói Bảo hiểm sức khỏe cá nhân (tùy cấp bậc);
Thưởng KPI theo tháng + Lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty;
Giảm giá trên tổng hóa đơn khi dùng bữa tại các nhà hàng thuộc hệ thống của Golden Gate;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển;
Các hoạt động hàng năm dành cho nhân viên: Team building, Tiệc cuối năm, Ngày hội thể thao, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

