Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Khâm Thiên Building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch truyền thông theo yêu cầu của khách hàng và công ty

Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, trao đổi nhu cầu của khách hàng để lên gói sản phẩm phù hợp

Đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai các sản phẩm truyền thông vừa và nhỏ

Tham gia giám sát, quản lý và kết nối các bộ phận liên quan để triển khai kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt

Nghiên cứu,Nắm bắt xu hướng truyền thông (digital marketing, social media, báo chí, giải trí,...) để đề xuất phát triển công việc hiệu quả

Hỗ trợ các phòng ban trong công ty, phối hợp với các bộ phận liên quan nhưthiết kế, kỹ thuật, marketing, kinh doanh để hiện thực hóa sản phẩm.

Thực hiện báo cáo số liệu, các báo cáo liên quan khác khi được quản lý, BLĐ yêu cầu

Thực hiện các công việc được giao khác từ Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong ngành marketing, truyền thông, sự kiện,...

Có khả năng sáng tạo nội dung

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với nhu cầu thị trường

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc theo nhóm

Chủ động trong công việc, bám sát deadline

Từng làm việc tại agency và các nền tảng báo chí, truyền hình là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Thưởng tháng 13, các dịp lễ Tết

Thưởng sinh nhật, thưởng theo hiệu quả công việc

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Phụ cấp ăn trưa

Đảm bảo được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Giờ làm việc: 08:30 đến 18:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng thứ Bảy làm việc online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

