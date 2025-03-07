Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Khâm Thiên Building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch truyền thông theo yêu cầu của khách hàng và công ty
Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, trao đổi nhu cầu của khách hàng để lên gói sản phẩm phù hợp
Đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai các sản phẩm truyền thông vừa và nhỏ
Tham gia giám sát, quản lý và kết nối các bộ phận liên quan để triển khai kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt
Nghiên cứu,Nắm bắt xu hướng truyền thông (digital marketing, social media, báo chí, giải trí,...) để đề xuất phát triển công việc hiệu quả
Hỗ trợ các phòng ban trong công ty, phối hợp với các bộ phận liên quan nhưthiết kế, kỹ thuật, marketing, kinh doanh để hiện thực hóa sản phẩm.
Thực hiện báo cáo số liệu, các báo cáo liên quan khác khi được quản lý, BLĐ yêu cầu
Thực hiện các công việc được giao khác từ Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong ngành marketing, truyền thông, sự kiện,...
Có khả năng sáng tạo nội dung
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với nhu cầu thị trường
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc theo nhóm
Chủ động trong công việc, bám sát deadline
Từng làm việc tại agency và các nền tảng báo chí, truyền hình là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Thưởng tháng 13, các dịp lễ Tết
Thưởng sinh nhật, thưởng theo hiệu quả công việc
Chế độ nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn trưa
Đảm bảo được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Giờ làm việc: 08:30 đến 18:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng thứ Bảy làm việc online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 195 Khâm Thiên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

