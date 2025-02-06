Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần sách Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

• Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động marketing, truyền thông cho hệ thống trường.

• Thực hiện các công việc truyền thông bên ngoài và truyền thông nội bộ: bao gồm marketing online, báo chí, các hạng mục quảng cáo biển bảng trong và ngoài trường, đặt standee và tờ rơi ở những vị trí phù hợp...

• Quản các trang Social của hệ thống, kiểm duyệt nội dung bài, hình ảnh minh họa khi đăng tải.

• Chụp ảnh, quay phim và dựng clip những sự kiện của công ty và trường khi có yêu cầu.

• Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch truyền thông và triển khai các kế hoạch truyền thông – Marketing.

• Có khả năng viết bài.

• Các hạng mục công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

• Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phụ trách truyền thông cho trường mầm non.

• Sử dụng thành thạo các Phần mềm Office, các công cụ quảng cáo.

• Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy truyền thông linh hoạt.

• Có thể làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, có tinh thần gắn bó lâu dài với Hệ thống.

• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong các hệ thống giáo dục.

Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển.

• Mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực. Chế độ chính sách rõ ràng, ưu đãi. Thỏa thuận mức lương khi phỏng vấn.

• Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết hoặc khi có thành tích xuất sắc đóng góp cho hệ thống.

• Các quyền lợi khác: được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... và các chế độ theo quy định của Luật Lao động.

