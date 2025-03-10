Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN
- Hồ Chí Minh:
- Toà Nhà CBD ,Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Làm việc chung với đội nhóm gồm 5 -6 thành viên/nhóm
Nhảy/múa/hát livestream trên nền tảng TIKTOK
Tương tác cùng users
Livetream trực tiếp: thể hiện tài năng như ca hát/nhảy múa..., tương tác nói chuyện với người hâm mộ, PK với các idol khác...
Xây dựng thương hiệu cá nhân.
Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.
Phối hợp với quản lý và dựa theo lộ trình phát triển bài bản của công ty đo lường sắp xếp để hoàn thành tốt công việc livestream.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, ưu nhìn
Khả năng diễn đạt tốt, tự tin, không ngại ống kính, Hoạt bát, năng động, vui vẻ, teamwork tốt Talent nhảy/hát/múa
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại studio công ty, thiết bị, makeup, trang phục công ty chuẩn bị
Phòng livestream chuyên nghiệp
Đội ngũ Media quay dựng các sản phẩm , Được training trước khi bắt đầu công việc.
Thưởng lễ Tết, teambuilding hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
