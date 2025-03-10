Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Làm việc chung với đội nhóm gồm 5 -6 thành viên/nhóm

Nhảy/múa/hát livestream trên nền tảng TIKTOK

Tương tác cùng users

Livetream trực tiếp: thể hiện tài năng như ca hát/nhảy múa..., tương tác nói chuyện với người hâm mộ, PK với các idol khác...

Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.

Phối hợp với quản lý và dựa theo lộ trình phát triển bài bản của công ty đo lường sắp xếp để hoàn thành tốt công việc livestream.

Độ tuổi dưới 37t, Nữ

Ngoại hình sáng, ưu nhìn

Khả năng diễn đạt tốt, tự tin, không ngại ống kính, Hoạt bát, năng động, vui vẻ, teamwork tốt Talent nhảy/hát/múa

THU NHẬP Lương cứng: 15 triệu (có thể thương lượng theo kinh nghiệm) + thưởng/tháng (tiền thưởng không giới hạn)

Làm việc tại studio công ty, thiết bị, makeup, trang phục công ty chuẩn bị

Phòng livestream chuyên nghiệp

Đội ngũ Media quay dựng các sản phẩm , Được training trước khi bắt đầu công việc.

Thưởng lễ Tết, teambuilding hằng năm.

