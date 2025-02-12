Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Từ 20 Triệu

1. Sáng tạo nội dung:
- Tổ chức triển khai lên ý tưởng sáng tạo, phát triển nội dung các chiến dịch truyền thông B2B và B2C đối với các thương hiệu (Tagline, tuyến bài Social, tuyến bài PR, đối tượng,...)
- Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng, duyệt các sản phẩm của team nội dung không giới hạn sản phẩm như kịch bản, video, chiến lược truyền thông, ý tưởng sáng tạo
- Quản trị nội dung các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, website, ...).
2. Truyền thông:
- Triển khai các kế hoạch PR về tập đoàn và sản phẩm
- Quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông, hạn chế rủi ro tiềm ẩn, thông tin không xác thực, tiêu cực về Công ty, Dự án.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan báo chí.
3. Tổ chức sự kiện
- Phối hợp với phòng ban khác (kinh doanh, nhân sự, vp.CEO...) tổ chức sự kiện nội bộ và bên ngoài.
- Lên ý tưởng, kế hoạch chi tiết cho các sự kiện của công ty (bao gồm cách thức, kênh, thông điệp truyền thông, concept truyền thông, timeline chi tiết, dự kiến ngân sách và hiệu quả); ngân sách tổ chức sự kiện trong và ngoài nước.
- Liên hệ Ban tổ chức, tìm đối tác thi công, phối hợp tổ chức nhằm đảm bảo thực hiện sự kiện suôn sẻ trong phạm vi ngân sách và mục tiêu chiến lược.
4. Chăm sóc KH
- Tiếp nhận thông tin / yêu cầu / thắc mắc / phàn nàn của khách hàng qua các kênh điện thoại / email / fanpage / LinkedIn của tất cả các ngành.
- Chuyển thông tin đến bộ phận kinh doanh để kết nối và xử lý yêu cầu của khách hàng, lập báo cáo trình lên cấp trên.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế, báo chí, truyền thông, marketing...
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, và tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực sản xuất - phân phối bán lẻ ngành hàng FMCG.
- Có kinh nghiệm xác định insight khách hàng mục tiêu.
- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan báo chí
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
- Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện
- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
- Am hiểu về các xu hướng truyền thông sáng tạo hiện nay;
- Tính sáng tạo, không ngừng cải tiến công việc hiệu quả hơn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương tháng 13
- Thưởng KPI : theo chính sách KPI của tập đoàn
- Phụ cấp ăn trưa ngoài lương: 35.000Đ/bữa ăn
- Làm việc từ thứ 2- thứ 6
- Các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Mộc Châu,Tiểu khu Bó Bun, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

