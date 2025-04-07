Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Điều dưỡng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Cùng nhân viên Sales chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm, thuyết trình sản phẩm, demo và giải thích với khách hàng về cơ chế và tác dụng của sản phẩm;
Tham gia đào tạo tại các Spa, phòng khám, đại lý... để giúp nhân viên tại cơ sở đó thực hành tốt sản phẩm của công ty hoặc thực hiện Online qua livestream, Zoom...
Hướng dẫn đào tạo kỹ thuật cho nhân viên kinh doanh Dược mỹ phẩm;
Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động từ cấp Quản lý, tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ, hoặc tư vấn chuyên môn qua hình thức online;
Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức chuyên môn, soạn thảo giáo trình...
Thực hiện báo cáo theo tuần/ tháng/ năm theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có làn da đẹp, ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm đào tạo từ 1 năm trở lên, giảng dạy Dược mỹ phẩm, liệu trình thẩm mỹ, Chăm sóc da.
Có kỹ thuật tiêm meso, phi-lăn kim là một lợi thế
Có khả năng thuyết trình trước đám đông
Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tốt
Tác phong nhanh nhẹn, năng động
Sẵn sàng đi công tác (Hưởng công tác phí)
Bằng cấp: Điều dưỡng/Cử nhân Đại học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương cơ bản và có thưởng doanh thu hàng tháng (12 - 16 triệu).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều trải nghiệm, và năng động.
Được tham gia chương trình Train The Trainer đặc biệt, được đào tạo, định hướng và có lộ trình phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp rõ ràng.
Được ưu đãi khi mua sản phẩm làm đẹp.
Được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).
Được tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 ngõ 19 phố Trần Quang Diệu,Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-duong-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job346546
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNES
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH VNES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH VNES
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNES
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH VNES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH VNES
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn GTG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn GTG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu NTQ Solution
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
11.5 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm