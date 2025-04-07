Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Cùng nhân viên Sales chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm, thuyết trình sản phẩm, demo và giải thích với khách hàng về cơ chế và tác dụng của sản phẩm;

Tham gia đào tạo tại các Spa, phòng khám, đại lý... để giúp nhân viên tại cơ sở đó thực hành tốt sản phẩm của công ty hoặc thực hiện Online qua livestream, Zoom...

Hướng dẫn đào tạo kỹ thuật cho nhân viên kinh doanh Dược mỹ phẩm;

Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động từ cấp Quản lý, tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ, hoặc tư vấn chuyên môn qua hình thức online;

Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức chuyên môn, soạn thảo giáo trình...

Thực hiện báo cáo theo tuần/ tháng/ năm theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có làn da đẹp, ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm đào tạo từ 1 năm trở lên, giảng dạy Dược mỹ phẩm, liệu trình thẩm mỹ, Chăm sóc da.

Có kỹ thuật tiêm meso, phi-lăn kim là một lợi thế

Có khả năng thuyết trình trước đám đông

Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tốt

Tác phong nhanh nhẹn, năng động

Sẵn sàng đi công tác (Hưởng công tác phí)

Bằng cấp: Điều dưỡng/Cử nhân Đại học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương cơ bản và có thưởng doanh thu hàng tháng (12 - 16 triệu).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều trải nghiệm, và năng động.

Được tham gia chương trình Train The Trainer đặc biệt, được đào tạo, định hướng và có lộ trình phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp rõ ràng.

Được ưu đãi khi mua sản phẩm làm đẹp.

Được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Được tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin