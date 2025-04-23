Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 44 Trần Duy Hưng
- Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Hỗ trợ khách hàng trước phẫu thuật.
Theo dõi khách hàng sau phẫu thuật
Hướng dẫn khách hàng trước khi về
Thay băng cắt chỉ
Chụp ảnh, lưu hồ sơ các ca phẫu thuật
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục xét nghiệm trước phẫu thuật, trực chăm sóc khách tại bệnh viện với khách làm dịch vụ đại phẫu
Đảm bảo vật tư phòng hậu phẫu
Đảm bảo 5s phòng hậu phẫu
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, đại học có chuyên ngành liên quan.
Nữ, nhanh nhẹn, chăm chỉ, độ tuổi từ 24- 30.
Có kinh nghiệm điều dưỡng chăm sóc từ 01 năm.
Nắm vững các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như thay băng, cắt chỉ, tiêm truyền,...
Tính cách ôn hòa, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, ứng xử nhã nhặn, lịch sự.
Sẵn sàng trực (ngủ) tại viện nếu có khách hàng đại phẫu( các điều dưỡng viên thay nhau trực).
Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản 6.000.000- 8.000.000 (tùy kinh nghiệm)+ Lương trực+ Lương KPI+ Phụ cấp chuyên cần+ Thưởng KPI (Thu nhập từ 10 - 15 triệu).
Tham gia BHXH, chế độ lao động đầy đủ.
Bữa trưa miễn phí tại bếp ăn công ty.
Bữa phụ bánh sữa, trà cafe hoa quả... hàng ngày.
Xét tăng lương 02 lần/năm theo năng lực.
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, phép năm theo quy định.
Đào tạo nâng cao tay nghề từ bác sĩ chuyên môn
Môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
