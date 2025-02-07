Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái - Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tiếp đón bệnh nhân, đưa bệnh nhân đi làm các thủ tục xét nghiệm

Phụ bác sĩ các ca phẫu thuật thủ thuật

Phụ bác sĩ thực hiện thủ thuật, thay băng, hẹn lịch tái khám

Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc sau phẫu thuật

Hỗ trợ giải đáp các thông tin liên quan đến công tác điều trị

Cụ thể công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp điều dưỡng trở lên (điều dưỡng/y sĩ)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, biết làm các thủ thuật

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tận tâm với khách hàng

Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000đ đến 20.000.000đ

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Các chế độ chính sách của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch... và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (nghỉ mát năm, quà sinh nhật, lễ tết, đào tạo, team building, ..)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, năng động...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

