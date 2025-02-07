Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái
- Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tiếp đón bệnh nhân, đưa bệnh nhân đi làm các thủ tục xét nghiệm
Phụ bác sĩ các ca phẫu thuật thủ thuật
Phụ bác sĩ thực hiện thủ thuật, thay băng, hẹn lịch tái khám
Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc sau phẫu thuật
Hỗ trợ giải đáp các thông tin liên quan đến công tác điều trị
Cụ thể công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp điều dưỡng trở lên (điều dưỡng/y sĩ)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, biết làm các thủ thuật
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tận tâm với khách hàng
Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9.000.000đ đến 20.000.000đ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Các chế độ chính sách của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch... và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (nghỉ mát năm, quà sinh nhật, lễ tết, đào tạo, team building, ..)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, năng động...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
