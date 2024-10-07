Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Điều dưỡng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bác sĩ gây mê hồi sức trong các ca phẫu thuật Chuẩn bị và kiểm tra các thiết bị, dụng cụ gây mê trước mỗi ca phẫu thuật Theo dõi và ghi chép các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trong quá trình gây mê và hồi sức Quản lý và sử dụng thuốc gây mê theo chỉ định của bác sĩ Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng hồi sức Tham gia vào quy trình khử khuẩn và tiệt trùng các dụng cụ y tế Ghi chép và báo cáo tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ và điều dưỡng trưởng Tham gia các buổi đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ
Hỗ trợ bác sĩ gây mê hồi sức trong các ca phẫu thuật
Chuẩn bị và kiểm tra các thiết bị, dụng cụ gây mê trước mỗi ca phẫu thuật
Theo dõi và ghi chép các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trong quá trình gây mê và hồi sức
Quản lý và sử dụng thuốc gây mê theo chỉ định của bác sĩ
Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng hồi sức
Tham gia vào quy trình khử khuẩn và tiệt trùng các dụng cụ y tế
Ghi chép và báo cáo tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ và điều dưỡng trưởng
Tham gia các buổi đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng còn hiệu lực Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ gây mê hồi sức Có kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca Thành thạo vi tính văn phòng
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức
Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng còn hiệu lực
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ gây mê hồi sức
Có kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca
Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại bệnh viện Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và được thông báo ngay sau buổi phỏng vấn Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại bệnh viện
Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên
Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và được thông báo ngay sau buổi phỏng vấn
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-duong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job205267
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNES
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH VNES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH VNES
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNES
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH VNES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH VNES
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH THƯ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH THƯ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng THANH DA LIMITED COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu THANH DA LIMITED COMPANY
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
7 - 7.8 triệu Chưa có kinh nghiệm