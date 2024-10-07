Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ bác sĩ gây mê hồi sức trong các ca phẫu thuật
Chuẩn bị và kiểm tra các thiết bị, dụng cụ gây mê trước mỗi ca phẫu thuật
Theo dõi và ghi chép các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trong quá trình gây mê và hồi sức
Quản lý và sử dụng thuốc gây mê theo chỉ định của bác sĩ
Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng hồi sức
Tham gia vào quy trình khử khuẩn và tiệt trùng các dụng cụ y tế
Ghi chép và báo cáo tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ và điều dưỡng trưởng
Tham gia các buổi đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức
Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng còn hiệu lực
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ gây mê hồi sức
Có kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca
Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại bệnh viện
Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên
Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và được thông báo ngay sau buổi phỏng vấn
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
