Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bác sĩ gây mê hồi sức trong các ca phẫu thuật Chuẩn bị và kiểm tra các thiết bị, dụng cụ gây mê trước mỗi ca phẫu thuật Theo dõi và ghi chép các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trong quá trình gây mê và hồi sức Quản lý và sử dụng thuốc gây mê theo chỉ định của bác sĩ Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng hồi sức Tham gia vào quy trình khử khuẩn và tiệt trùng các dụng cụ y tế Ghi chép và báo cáo tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ và điều dưỡng trưởng Tham gia các buổi đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ

Hỗ trợ bác sĩ gây mê hồi sức trong các ca phẫu thuật

Chuẩn bị và kiểm tra các thiết bị, dụng cụ gây mê trước mỗi ca phẫu thuật

Theo dõi và ghi chép các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trong quá trình gây mê và hồi sức

Quản lý và sử dụng thuốc gây mê theo chỉ định của bác sĩ

Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng hồi sức

Tham gia vào quy trình khử khuẩn và tiệt trùng các dụng cụ y tế

Ghi chép và báo cáo tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ và điều dưỡng trưởng

Tham gia các buổi đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng còn hiệu lực Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ gây mê hồi sức Có kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca Thành thạo vi tính văn phòng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức

Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng còn hiệu lực

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ gây mê hồi sức

Có kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại bệnh viện Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và được thông báo ngay sau buổi phỏng vấn Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại bệnh viện

Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và được thông báo ngay sau buổi phỏng vấn

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin