Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 391/8 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TPHCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh như: Lấy dấu hiệu sinh tồn, lấy máu làm xét nghiệm, truyền dịch,...

- Phụ Nội soi tiêu hoá, Đo điện tim.

- Phụ đánh kết quả Siêu âm

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của Bác sĩ

- Thời gian làm việc: 7h00 đến 16h30 (Thứ 2 đến thứ 7). Chủ Nhật nghỉ

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thái độ tốt trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống

- Thân thiện, nhẹ nhàng, chăm sóc khách hàng chu đáo

- Có CCHN

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- 01 tháng nghỉ 04 ngày

- Được tham gia các chế độ phúc lợi (BHYT, BHXH, BHTN) theo Luật Lao Động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiện đại

- Được đào tạo. Cơ hội học hỏi phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.