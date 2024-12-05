Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 391/8 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TPHCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh như: Lấy dấu hiệu sinh tồn, lấy máu làm xét nghiệm, truyền dịch,...
- Phụ Nội soi tiêu hoá, Đo điện tim.
- Phụ đánh kết quả Siêu âm
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của Bác sĩ
- Thời gian làm việc: 7h00 đến 16h30 (Thứ 2 đến thứ 7). Chủ Nhật nghỉ
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thái độ tốt trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống
- Thân thiện, nhẹ nhàng, chăm sóc khách hàng chu đáo
- Có CCHN
Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
- 01 tháng nghỉ 04 ngày
- Được tham gia các chế độ phúc lợi (BHYT, BHXH, BHTN) theo Luật Lao Động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiện đại
- Được đào tạo. Cơ hội học hỏi phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHƯỚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
