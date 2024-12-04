Tuyển Điều dưỡng Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 02 - 04 Đường 6B nối dài, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cho bác sĩ khám bệnh.

- Tiếp đón, điều phối khách hàng vào phòng tiêm.

- Thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định: định danh người bệnh, thẩm định y lệnh, hướng dẫn khách hàng (KH) kiểm tra vắc-xin (tên vắc-xin, số lô, hạn dùng...), dán nhãn PID vào lọ thuốc và bơm tiêm.

- Thực hiện tiêm chủng cho khách hàng theo y lệnh.

- Thực hiện theo dõi khách hàng và đánh giá lại sau tiêm chủng 30 phút.

- Lưu giữ vỏ lọ vắc-xin và bơm kim tiêm theo quy định.

- Hoàn thiện và lưu trữ Hồ Sơ tiêm của khách hàng.

- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tủ bảo quản vắc-xin hàng ngày theo quy định

- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.

- Hướng dẫn KH, thân nhân cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng tại nhà.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên ngành điều dưỡng.

- Có kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng tối thiểu 6 tháng ở các TTYT và bệnh viện

- Có kinh nghiệm về tiêm chủng

- Có chứng chỉ hành nghề là bắt buộc

- Kỹ năng tin học văn phòng

- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, làm việc đội nhóm.

Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: cạnh tranh/ thỏa thuận theo năng lực.

- Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần (nghỉ 1,5 ngày/ tuần).

- Các chương trình đào tạo nội bộ trên hệ thống E-learning và cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động và chính sách của Công ty (BHXH, lương, thưởng, chế độ phúc lợi)

- Laptop cho cấp quản lý, teambuilding - du lịch hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe..

