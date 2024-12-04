Tuyển Điều dưỡng Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
- Hồ Chí Minh: 02
- 04 Đường 6B nối dài, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cho bác sĩ khám bệnh.
- Tiếp đón, điều phối khách hàng vào phòng tiêm.
- Thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định: định danh người bệnh, thẩm định y lệnh, hướng dẫn khách hàng (KH) kiểm tra vắc-xin (tên vắc-xin, số lô, hạn dùng...), dán nhãn PID vào lọ thuốc và bơm tiêm.
- Thực hiện tiêm chủng cho khách hàng theo y lệnh.
- Thực hiện theo dõi khách hàng và đánh giá lại sau tiêm chủng 30 phút.
- Lưu giữ vỏ lọ vắc-xin và bơm kim tiêm theo quy định.
- Hoàn thiện và lưu trữ Hồ Sơ tiêm của khách hàng.
- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tủ bảo quản vắc-xin hàng ngày theo quy định
- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.
- Hướng dẫn KH, thân nhân cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng tại nhà.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng tối thiểu 6 tháng ở các TTYT và bệnh viện
- Có kinh nghiệm về tiêm chủng
- Có chứng chỉ hành nghề là bắt buộc
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, làm việc đội nhóm.
Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần (nghỉ 1,5 ngày/ tuần).
- Các chương trình đào tạo nội bộ trên hệ thống E-learning và cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động và chính sách của Công ty (BHXH, lương, thưởng, chế độ phúc lợi)
- Laptop cho cấp quản lý, teambuilding - du lịch hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
