Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Hỗ trợ chăm sóc NB toàn diện tại các khoa như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu...
Được hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng
Thực hiện các công tác lấy thuốc, hỗ trợ người bệnh khi cần
Tiếp nhận thông tin và chuyển thông tin của người nhà, người bệnh đến Điều dưỡng viên/ Điều dưỡng Trưởng
Giúp đỡ bệnh nhân vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi lại...
Vệ sinh dụng cụ, thiết bị chăm sóc bệnh nhân đảm bảo vô trùng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thực tập ở bệnh viện là một lợi thế
Yêu nghề, tận tâm với người bệnh
Giao tiếp tốt, ứng xử hòa nhã, biết lắng nghe
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Sức khỏe tốt, có khả năng trực đêm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn và hỗ trợ trong thời gian thực hành
Được cân nhắc giữ lại làm chính thức nếu thực hành tốt
Được xác nhận thời gian thực hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
