Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Hỗ trợ chăm sóc NB toàn diện tại các khoa như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu...

Được hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

Thực hiện các công tác lấy thuốc, hỗ trợ người bệnh khi cần

Tiếp nhận thông tin và chuyển thông tin của người nhà, người bệnh đến Điều dưỡng viên/ Điều dưỡng Trưởng

Giúp đỡ bệnh nhân vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi lại...

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị chăm sóc bệnh nhân đảm bảo vô trùng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tập ở bệnh viện là một lợi thế

Yêu nghề, tận tâm với người bệnh

Giao tiếp tốt, ứng xử hòa nhã, biết lắng nghe

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc

Chịu được áp lực công việc cao

Sức khỏe tốt, có khả năng trực đêm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và hỗ trợ trong thời gian thực hành

Được cân nhắc giữ lại làm chính thức nếu thực hành tốt

Được xác nhận thời gian thực hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

