Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 666 CMT8, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thực hiện các mục tiêu nhằm cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ bảo đảm theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã ban hành và mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng:
Tiếp nhận khách hàng từ y tá đón tiếp, hỗ trợ bác sĩ gây mê khám lâm sàng lọc trước phẫu thuật theo quy định
Tiến hành đặt đường truyền đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm theo đúng quy định
Trả kết quả xét nghiệm, đưa khách hàng vào phòng phẫu thuật, chuyển giao khách hàng và hồ sơ liên quan cho KTV gây mê vòng trong
Tại phòng phẫu thuật, KTV gây mê theo dõi sinh hiệu sử dụng thuốc theo y lệnh của bác sĩ gây mê với bác sĩ phẫu thuật
KTV gây mê đánh giá lại tình trạng sức khỏe và đưa khách hàng ra ngoài phòng hậu phẫu sau phẫu thuật
Hoàn thành HSBA tại mỗi vị trí theo tắc hồ sơ luôn đi kèm với khách hàng
Trực đêm theo sự phân công của y tá trưởng
Cấp cứu nội viện theo lịch phân công của y tá trưởng phòng mổ (nếu có)
Tuân thủ nội quy, quy định của công ty và khoa phòng
Quản lý tài sản công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao trong bộ phận, bảo quản trang thiết bị y tế tại khu vực làm việc và báo cáo tình trạng máy móc hư hỏng kịp thời cho trưởng nhóm y tá phòng mổ.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có CCHN; kinh nghiệm > 1 năm
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn
Yêu thích thẩm mỹ, tự tin giao tiếp
Vui vẻ hòa đồng, tinh thần ham học hỏi

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (thỏa thuận) + lương kinh doanh
Cơm Trưa/ Tối tại Bệnh viện
Xem xét tăng lương hằng năm
Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định
Tham gia Team Building 2 lần trong năm
Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, thoải mái
Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực...
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

