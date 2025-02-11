Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 666 CMT8, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thực hiện các mục tiêu nhằm cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ bảo đảm theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã ban hành và mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng:

Tiếp nhận khách hàng từ y tá đón tiếp, hỗ trợ bác sĩ gây mê khám lâm sàng lọc trước phẫu thuật theo quy định

Tiến hành đặt đường truyền đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm theo đúng quy định

Trả kết quả xét nghiệm, đưa khách hàng vào phòng phẫu thuật, chuyển giao khách hàng và hồ sơ liên quan cho KTV gây mê vòng trong

Tại phòng phẫu thuật, KTV gây mê theo dõi sinh hiệu sử dụng thuốc theo y lệnh của bác sĩ gây mê với bác sĩ phẫu thuật

KTV gây mê đánh giá lại tình trạng sức khỏe và đưa khách hàng ra ngoài phòng hậu phẫu sau phẫu thuật

Hoàn thành HSBA tại mỗi vị trí theo tắc hồ sơ luôn đi kèm với khách hàng

Trực đêm theo sự phân công của y tá trưởng

Cấp cứu nội viện theo lịch phân công của y tá trưởng phòng mổ (nếu có)

Tuân thủ nội quy, quy định của công ty và khoa phòng

Quản lý tài sản công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao trong bộ phận, bảo quản trang thiết bị y tế tại khu vực làm việc và báo cáo tình trạng máy móc hư hỏng kịp thời cho trưởng nhóm y tá phòng mổ.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên có CCHN; kinh nghiệm > 1 năm

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn

Yêu thích thẩm mỹ, tự tin giao tiếp

Vui vẻ hòa đồng, tinh thần ham học hỏi

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (thỏa thuận) + lương kinh doanh

Cơm Trưa/ Tối tại Bệnh viện

Xem xét tăng lương hằng năm

Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định

Tham gia Team Building 2 lần trong năm

Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, thoải mái

Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực...

Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

